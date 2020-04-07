2020-04-07T08:49:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Португалии, последние новости на 7 апреля 2020: рекордное количество излечившихся за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Португалии на 7 апреля 2020 года
Александр Уриевский
Поделиться:
В Португалии почти вдвое увеличилось количество излечившихся от коронавирусаВ Португалии почти вдвое увеличилось количество излечившихся от коронавируса
Изменить размер текста:

Португалия показывает самые большие для этой страны цифры по излечившимся от коронавируса. К тому же, меньше стало выявленных случаев заражения и смертельных исходов.

На утро 7 апреля 2020 года в Португалии уже 11730 тысяч зараженных коронавирусом. Новые положительные тесты на Covid-19 привели к изоляции еще 452 человек. Однако эта цифра заметно меньше той, что была зафиксирована тремя сутками ранее – 638 человек, и тем более данных за предшествующие сутки – 754 зараженных.

Снижается также негативная статистика и по количеству смертельных случаев от коронавируса в Португалии. В прошедшую субботу было 20 смертельных случаев, в воскресенье – уже 29. За прошедшие сутки зафиксировано 16 смертей.

Общее число жертв Covid-19 в Португалии достигло 311 человек.

Количество излечившихся от коронавируса впервые за все время эпидемии превысило 60 человек. Сразу 65 пациентов выписаны, общее количество преодолевших Covid-19 в Португалии на сегодняшний день составило 140 человек.

Ранее в Португалии до 17 апреля продлили режим чрезвычайного положения из-за эпидемии COVID-19. Ограничено свободное передвижение по стране, собрания более пяти человек, за исключением семей, живущих вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус подозревается у 185 тысяч жителей России
Главврач спецбольницы в Коммунарке рассказал, сколько пациентов в реанимации
Арас Агаларов считает: пора выходить из карантина, но жёсткие антивирусные меры должны остаться
РЖД разместит пассажиров поездов с учетом дистанции в один метр
В МЧС рассказали, как защититься от коронавируса по возвращению с улицы
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 7 апреля 2020 года составило 206 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 7 апреля 2020 года составило 29 человек
Верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
Кабмин может увеличить размер ипотеки для обращения за кредитными каникулами
Трамп подписал указ о праве США добывать ресурсы на Луне
Названы профессии, которые никому не нужны из-за коронавируса
Антонов объяснил, почему россиян пока не эвакуируют из США
Советник Трампа предупреждал об опасности коронавируса для США еще в январе