Коронавирус в Португалии, последние новости на 7 апреля 2020: рекордное количество излечившихся за сутки

Португалия показывает самые большие для этой страны цифры по излечившимся от коронавируса. К тому же, меньше стало выявленных случаев заражения и смертельных исходов.

На утро 7 апреля 2020 года в Португалии уже 11730 тысяч зараженных коронавирусом. Новые положительные тесты на Covid-19 привели к изоляции еще 452 человек. Однако эта цифра заметно меньше той, что была зафиксирована тремя сутками ранее – 638 человек, и тем более данных за предшествующие сутки – 754 зараженных.

Снижается также негативная статистика и по количеству смертельных случаев от коронавируса в Португалии. В прошедшую субботу было 20 смертельных случаев, в воскресенье – уже 29. За прошедшие сутки зафиксировано 16 смертей.

Общее число жертв Covid-19 в Португалии достигло 311 человек.

Количество излечившихся от коронавируса впервые за все время эпидемии превысило 60 человек. Сразу 65 пациентов выписаны, общее количество преодолевших Covid-19 в Португалии на сегодняшний день составило 140 человек.

Ранее в Португалии до 17 апреля продлили режим чрезвычайного положения из-за эпидемии COVID-19. Ограничено свободное передвижение по стране, собрания более пяти человек, за исключением семей, живущих вместе.