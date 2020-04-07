2020-04-06T23:14:50+03:00
Наука

Внимание! На небе разгорается Суперлуна

Луна вот-вот сделается полной и подойдет к Земле на самое близкое расстояние в 2020 году
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Луна стала ближе и ярче.Луна стала ближе и ярче.
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Московский Планетарий призывает обратить внимание на главное Суперлуние 2020 года. Шоу начнется 7 апреля в 21:20 мск: Луна окажется в перигее - на расстоянии в 356908 километрах от Земли. Ближе в нынешнем году она уже не будет.

Видимый диаметр апрельской суперлуны – первой после дня весеннего равноденствия, второй за время пандемии COVID-19 и последней в 2020 году - составит 33 минуты 29 секунд.

8 апреля наступит полноценное полнолуние, а вместе с ним и Суперлуние – так называемое Пасхальное Суперлуние. Как отмечают в Московском планетарии, случится наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты.

Орбита Луны чуть-чуть вытянута. И напоминает эллипс. Потому что Луна вращается вокруг общего центра масс системы Земля-Луна. В результате наш естественный спутник то приближается к нам - в перигее, то удаляется в апогее. Минимальное расстояние между Землей и Луной 356400 километров. Максимальное - 406700 километров.

Луна то приближается, то отдаляется.

Луна то приближается, то отдаляется.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров. Видимый диск суперлуны на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче диска минилуны — той, которая показывается с максимального расстояния от Земли.

В XXI веке Луна два раза приблизится к Земле меньше, чем на 356500 километров. Эти Супер-суперлуния ожидаются 25 ноября 2034 года (356446 км) и 6 декабря 2052 года (356 425 километров).

Разница в расстояниях до Луны внушимтельна.

Разница в расстояниях до Луны внушимтельна.

СПОРНЫЙ ВОПРОС

Что день грядущий нам готовит?

Есть основания полагать, что суперлуния сулят неприятности. Вполне серьезные ученые уверяют: подходя близко к Земле, наш естественный и весьма массивный спутник усиливает гравитационное воздействие на нее, провоцируя извержения вулканов, землетрясения, серьезные техногенные аварии вроде каких-нибудь взрывов — те, о которых говорят в новостях.

Суперлуна держит в напряжении примерно пару недель — неделю до своего восхода и неделю после. Газ, кстати, уже взорвался – в Подмосковье. Не дай бог, конечно, еще чего-нибудь такого. Нам и коронавируса хватает с избытком.

Сравнение видимых размеров суперлуны и минилуны.

Сравнение видимых размеров суперлуны и минилуны.

Впрочем, с суперлуниями связаны не только трагические, но и просто знаменательные события. Например, евреи, озаряемые светом близкой полной Луны и ведомые Моисеем, ушли из Египта. Родился и просветлел Будда. Воскрес Иисус. Родился мусульманский пророк Мухаммед. А древние греки исключительно в суперлуния начинали Олимпийские игры.

Что делает Суперлуну "супер"?..

ИСТОЧНИК KP.RU

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