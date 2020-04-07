Как теперь выглядит ваше рабочее место

Сергей Лукьяненко.Фото: Иван МАКЕЕВ

Рабочее место Сергея Лукьяненко. Фото: Личный архив.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:

- Вот тут и работаю, в районе проспекта Мира; на рабочем столе, слева направо: любимая лампа под Тиффани, аквариум с креветками - для души, фигурка врача (талисман и память о прошлой профессии), шкатулка в виде яблока, набитая флешками (память о малой родине, Алма-Ате), зарядка для телефона бесконтактная, неудобная, в черном чехольчике оксиметр (для измерения уровня кислорода в крови), подставка под горячее, статуэтка йорка (любимая порода), очки в чехле и наверху альбом «Движение миров» художника Андрея Алексеева с моим рассказом.

Герман СТЕРЛИГОВ, крестьянин:

- Сейчас (как и до всех этих пандемий) это мое рабочее место на удаленке: вот настоящий медный чан, чтобы варить настоящий сыр, в новой сыродельне, что расположена в моей Слободе на северо-западе Московской области, - здесь можно соблюдать карантин по всем правилам.

Дмитрий «Гоблин» Пучков. Фото: Личный архив.

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, переводчик фильмов:

- Работу веду по двум направлениям. Первое - запись видеороликов в студии. Второе - изготовление переводов для фильмов. В настоящий момент во избежание заражения студию прикрыл, всех сотрудников отправил по домам. Это не смертельно, все совершенно спокойно могут выполнять свою работу дома. Сам живу за городом, на работу ездить перестал. Фильмы перевожу и озвучиваю дома, невзирая на карантин, работой загружен полностью. Ну, только времени на прогулки на свежем воздухе теперь стало побольше.

Эдуард Бояков. Фото: Личный архив.

Эдуард БОЯКОВ, директор МХАТа:

- Я только что провел полтора часа с Александром Дугиным в эфире. Мы записывали передачу для канала «МХАТ говорит». Я в Переславле, он в Москве. Да, такая вот реальность. Глупо делать вид, что ничего не изменилось - лекции теперь по скайпу будем читать, а спектакли по интернету транслировать какое-то время. А потом, через несколько недель, выйдем на улицы как ни в чем не бывало и разбредемся по кафешкам и барбершопам.

Татьяна Визбор.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рабочее место Татьяны Визбор. Фото: Личный архив.

Татьяна ВИЗБОР, бард, ведущая:

- Это рабочий стол моего отца, Юрия Визбора, он сохранился с 60-х годов. Теперь за ним работаю я. Сейчас разбираю и распечатываю фотоархивы и дневники.

Анфиса Чехова. Фото: Личный архив.

Анфиса ЧЕХОВА, актриса, телеведущая:

- Вот мое рабочее место на удаленке. Тут я пишу стихи и делаю прямые эфиры из дома. Сейчас буду делать вебинары. И всё вот здесь - возле окна. Тут же делаю всевозможные фото. Мой гримерный столик совсем рядом. Съемки приостановлены, потому ведение Инстаграма и выкладывание контента в сеть занимает немало времени.