Коронавирус в Доминикане, последние новости на 7 апреля 2020: здоровых людей стало в два раза больше

За последние сутки в республике появилось 83 новых случая заражения, что в три раза меньше, чем день назад. В настоящее время в республике болеет 1 709 человек, из них 147 находятся в критическом состоянии. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Доминикане на 7 апреля 2020 года.

Жертвами COVID-19 за прошедший день стали четыре пациента, итого 86 погибших за время эпидемии. Здоровых людей стало в два раза больше, за день из больниц выписали 16 человек, всего 33 человека в стране полностью излечились от коронавируса.

В Доминикане продолжается распространение коронавируса, несмотря на карантинные меры, принятые в стране. Ранее местные власти ввели режим ЧС и установили комендантский час с 17:00 до 6:00, который продлили еще на 15 дней. Полиция задержала более 22 тыс. нарушителей карантинных мер. Однако в Доминикане пока что не наблюдается уверенного спада числа зараженных.