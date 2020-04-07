Коронавирус в Индии, последние новости на 7 апреля 2020: индийские политики отдадут треть зарплаты на борьбу с вирусом

За день в Индии выявили 1 105 зараженных, на настоящий момент болеют 4 267 человек. Полностью излечились за последние сутки 117 пациентов, итого 346 выздоровевших за весь период. Количество жертв выросло на 30 человек, теперь число погибших составляет 129. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Индии на 7 апреля 2020 года.

Министры отказались от 30% зарплаты

Кабинет министров Индии отдаст 30% своей зарплаты на борьбу с коронавирусом. Выплаты будут поступать в специальный фонд до конца года. Об этом рассказал индийский министр информации и телерадиовещания Пракаш Джавадекар.

В фонд пойдет и треть заработка премьер-министра, президента, вице-президента и членов парламента Индии. Также на борьбу с эпидемией поступят деньги, которые были предусмотрены на развитие территорий страны на 2020-2022 годы, это около $1 млрд.

Больше трети зараженных в Индии связывают с исламистской организацией

На сегодняшний день известно, что 35% от общего числа заболевших принадлежат к исламистской организации Джамаат Таблиг, деятельность которой запрещена в России. Они проводили встречи в мечети Низамуддин Марказ.

Пренебрежительное отношение к мерам предосторожности с их стороны уже встретило осуждение властей. Сами священнослужители считают обвинения беспочвенными.

Минздрав: пожилые мужчины наиболее уязвимая группа в период эпидемии

Министерство здравоохранения Индии предоставило результаты анализов заболеваемости по полу и возрасту. По данным исследования, 47% заразившихся — люди до 40 лет, 34% — от 40 до 60 лет, 19% составляет группа людей старше шестидесяти лет. 63% смертей приходится на людей старше 60 лет. Треть жертв составляют пациенты от 40 до 60 лет, реже гибнут люди моложе 40 лет (7%).