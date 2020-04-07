2020-04-07T08:50:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Испании, последние новости на 7 апреля 2020: массовое проведение экспресс-тестов и упрощение найма иностранцев

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Испании на 7 апреля 2020 года
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
Поделиться:
Коронавирус в Испании, последние новости на 7 апреля 2020: массовое проведение экспресс-тестов и упрощение найма иностранцевКоронавирус в Испании, последние новости на 7 апреля 2020: массовое проведение экспресс-тестов и упрощение найма иностранцевФото: Андрей ДЯТЛОВ
Изменить размер текста:

Число ежедневных смертей от коронавируса в Испании сократилось в понедельник, 6 апреля 2020 года, до 637 человек, в результате чего число погибших достигло 13 055. Эта цифра все еще пугает, но тем не менее дает надежду: это четвертый день подряд, когда общее число падает, и самая низкая цифра почти за две недели. Общее количество заболевших коронавирусом в Испании на утро 7 апреля 2020 года составляет 135 032 человека, по данным Университета Джона Хопкинса.

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья сообщил, что в стране ежедневно проводится от 15 000 до 20 000 экспресс-тестов .

- Мы в большой группе стран, которые проводят тесты, - сказал он. - Вчера началось распространение тестов среди автономных сообществ, которые будут служить для быстрого тестирования. Они сосредоточатся на больницах и домах престарелых. Чем больше тестов мы проводим, тем лучше. Наиболее надежными являются экспресс-тесты, которые будут подтверждены с помощью быстрых диагностических тестов.

Правительство Испании завершает работу над постановлением, которое сделает найм безработных и иммигрантов без разрешения на работу более гибким. Это необходимо для решения проблемы нехватки рабочей силы – из-за пандемии во многих областях Испании не хватает сезонных работников. Дело в том, что закрытие границ совпало по времени с началом основных сельскохозяйственных работ, и сезонные работники из Марокко, Болгарии, Румынии и других стран просто не смогли попасть в Испанию. Между тем в аграрном секторе Испании занято около 300 тысяч временных работников, из которых около половины – иностранцы. Указ будет действовать до 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Коронавирус подозревается у 185 тысяч жителей России
Главврач спецбольницы в Коммунарке рассказал, сколько пациентов в реанимации
Арас Агаларов считает: пора выходить из карантина, но жёсткие антивирусные меры должны остаться
РЖД разместит пассажиров поездов с учетом дистанции в один метр
В МЧС рассказали, как защититься от коронавируса по возвращению с улицы
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 7 апреля 2020 года составило 206 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 7 апреля 2020 года составило 29 человек
Верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
Кабмин может увеличить размер ипотеки для обращения за кредитными каникулами
Трамп подписал указ о праве США добывать ресурсы на Луне
Названы профессии, которые никому не нужны из-за коронавируса
Антонов объяснил, почему россиян пока не эвакуируют из США
Советник Трампа предупреждал об опасности коронавируса для США еще в январе