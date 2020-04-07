Коронавирус в Испании, последние новости на 7 апреля 2020: массовое проведение экспресс-тестов и упрощение найма иностранцев

Число ежедневных смертей от коронавируса в Испании сократилось в понедельник, 6 апреля 2020 года, до 637 человек, в результате чего число погибших достигло 13 055. Эта цифра все еще пугает, но тем не менее дает надежду: это четвертый день подряд, когда общее число падает, и самая низкая цифра почти за две недели. Общее количество заболевших коронавирусом в Испании на утро 7 апреля 2020 года составляет 135 032 человека, по данным Университета Джона Хопкинса.

Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья сообщил, что в стране ежедневно проводится от 15 000 до 20 000 экспресс-тестов .

- Мы в большой группе стран, которые проводят тесты, - сказал он. - Вчера началось распространение тестов среди автономных сообществ, которые будут служить для быстрого тестирования. Они сосредоточатся на больницах и домах престарелых. Чем больше тестов мы проводим, тем лучше. Наиболее надежными являются экспресс-тесты, которые будут подтверждены с помощью быстрых диагностических тестов.

Правительство Испании завершает работу над постановлением, которое сделает найм безработных и иммигрантов без разрешения на работу более гибким. Это необходимо для решения проблемы нехватки рабочей силы – из-за пандемии во многих областях Испании не хватает сезонных работников. Дело в том, что закрытие границ совпало по времени с началом основных сельскохозяйственных работ, и сезонные работники из Марокко, Болгарии, Румынии и других стран просто не смогли попасть в Испанию. Между тем в аграрном секторе Испании занято около 300 тысяч временных работников, из которых около половины – иностранцы. Указ будет действовать до 30 июня.