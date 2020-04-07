Жена Алека Болдуина после двух выкидышей ждет пятого ребенка

Жена голливудского актера Алека Болдуина снова беременна: супруги уже воспитывают четверых детей, но страстно мечтали о пятом. К сожалению, две последние беременности 36-летней Хиларии закончились выкидышами. Но пара не оставила попыток – и теперь супруга 62-летнего артиста ждет пятого ребенка.

Счастливую новость Хилария рассказала в Инстаграме. Она записала видеоролик, в котором показала уже довольно внушительный животик. Будущая мама лежит на диване, держа в руке трубку, позволяющую услышать сердцебиение малыша.

- Послушайте... Я позволю ребенку говорить, потому что у меня нет слов, чтобы выразить, что мы чувствуем, когда слышим этот звук. Только что я получила отличную новость, что с малышом все хорошо, ребенок здоров. Я хотела бы поделиться этим с вами, - сообщила жена Алека Болдуина.

Алек и Хилария поженились в 2012 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дома у Болдуинов настоящий детский сад: самой старшей дочке пары Кармен шесть лет, сыну Рафаэлю - четыре года, Леонардо – три, Ромео всего год. У Алека Болдуина также есть 24-летняя дочь Айленд, она родилась в браке с бывшей женой Ким Бейсингер.

В ноябре прошлого года Хилария потеряла ребенка на четвертом месяце беременности. В Инстаграме она рассказала, что узнала о смерти малыша, когда отправилась в клинику на сканирование. Алек и Хилария тогда ждали девочку.

За семь месяцев до этого жена Алека Болдуина перенесла еще один выкидыш.

- Нам очень грустно, что мы вынуждены сообщить вам: сегодня мы узнали, что наш ребенок скончался в 4 месяца, - написала тогда жена Болдуина в Инстаграме.

Поклонники в комментариях желают Хиларии и ее супругу здоровья, особенно сейчас, когда на планете бушует коронавирус. В недавнем интервью Алек Болдуин рассказал, что они с женой стараются не говорить о пандемии при детях. Если они хотят обсудить последние новости о коронавирусе, то просто выходят в другую комнату. Алек уверен: их дети достаточно взрослые, чтобы узнать и понять правду, но он не хочет посеять в них панику и пытается уберечь от негативной информации.

Хилария в видеоролике показала внушительный животик. Фото: Инстаграм.

Болдуин никогда не скрывал, что хочет много детей. Даже после двух выкидышей Хиларии он был уверен, что она обязательно подарит ему еще одного малыша.

- У нас с Хиларией четверо детей. Но она непременно хочет еще одного. И мы обязательно родим пятого! – сообщил актер на одном из телешоу.

А когда ведущий шоу спросил Алека, чего он желает больше всего на свете, актер со вздохом ответил:

- Денег, как можно больше денег, чтобы я мог оставить их моей жене и детям, когда умру. Ведь я не смогу оставаться с ними очень долго, признаемся честно...

Алек - отец пятерых детей. Крайняя справа (с младшим братом Ромео) - его дочка Айленд от первого брака с Ким Бейсингер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер познакомился со своей второй женой летом 2011 года в одном из ресторанов Манхэттена. Хилария тогда работала инструктором по йоге. Эффектная брюнетка настолько очаровала Болдуина, что он решился сделать ей предложение всего через год после знакомства. Свадьбу пара сыграла в июне 2012 года. На протяжении романа они активно переписывались в Твиттере, пока не стали жить под одной крышей.

С первой женой Ким Бейсингер Алек развелся в 2002 году, они были женаты с 1993 года. Алек долгое время не ладил с дочкой Айленд, но сейчас папа и дочь живут душа в душу. Старшая наследница актера стала моделью.