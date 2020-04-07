2020-04-07T00:57:35+03:00
Звезды

Жена Алека Болдуина после двух выкидышей ждет пятого ребенка

Супруга 62-летнего актера поделилась счастливой новостью
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Хилария уже родила Алеку Болдуину четверых детей. Фото: Инстаграм.Хилария уже родила Алеку Болдуину четверых детей. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Жена голливудского актера Алека Болдуина снова беременна: супруги уже воспитывают четверых детей, но страстно мечтали о пятом. К сожалению, две последние беременности 36-летней Хиларии закончились выкидышами. Но пара не оставила попыток – и теперь супруга 62-летнего артиста ждет пятого ребенка.

Счастливую новость Хилария рассказала в Инстаграме. Она записала видеоролик, в котором показала уже довольно внушительный животик. Будущая мама лежит на диване, держа в руке трубку, позволяющую услышать сердцебиение малыша.

- Послушайте... Я позволю ребенку говорить, потому что у меня нет слов, чтобы выразить, что мы чувствуем, когда слышим этот звук. Только что я получила отличную новость, что с малышом все хорошо, ребенок здоров. Я хотела бы поделиться этим с вами, - сообщила жена Алека Болдуина.

Алек и Хилария поженились в 2012 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алек и Хилария поженились в 2012 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дома у Болдуинов настоящий детский сад: самой старшей дочке пары Кармен шесть лет, сыну Рафаэлю - четыре года, Леонардо – три, Ромео всего год. У Алека Болдуина также есть 24-летняя дочь Айленд, она родилась в браке с бывшей женой Ким Бейсингер.

В ноябре прошлого года Хилария потеряла ребенка на четвертом месяце беременности. В Инстаграме она рассказала, что узнала о смерти малыша, когда отправилась в клинику на сканирование. Алек и Хилария тогда ждали девочку.

За семь месяцев до этого жена Алека Болдуина перенесла еще один выкидыш.

- Нам очень грустно, что мы вынуждены сообщить вам: сегодня мы узнали, что наш ребенок скончался в 4 месяца, - написала тогда жена Болдуина в Инстаграме.

Поклонники в комментариях желают Хиларии и ее супругу здоровья, особенно сейчас, когда на планете бушует коронавирус. В недавнем интервью Алек Болдуин рассказал, что они с женой стараются не говорить о пандемии при детях. Если они хотят обсудить последние новости о коронавирусе, то просто выходят в другую комнату. Алек уверен: их дети достаточно взрослые, чтобы узнать и понять правду, но он не хочет посеять в них панику и пытается уберечь от негативной информации.

Хилария в видеоролике показала внушительный животик. Фото: Инстаграм.

Хилария в видеоролике показала внушительный животик. Фото: Инстаграм.

Болдуин никогда не скрывал, что хочет много детей. Даже после двух выкидышей Хиларии он был уверен, что она обязательно подарит ему еще одного малыша.

- У нас с Хиларией четверо детей. Но она непременно хочет еще одного. И мы обязательно родим пятого! – сообщил актер на одном из телешоу.

А когда ведущий шоу спросил Алека, чего он желает больше всего на свете, актер со вздохом ответил:

- Денег, как можно больше денег, чтобы я мог оставить их моей жене и детям, когда умру. Ведь я не смогу оставаться с ними очень долго, признаемся честно...

Алек - отец пятерых детей. Крайняя справа (с младшим братом Ромео) - его дочка Айленд от первого брака с Ким Бейсингер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алек - отец пятерых детей. Крайняя справа (с младшим братом Ромео) - его дочка Айленд от первого брака с Ким Бейсингер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер познакомился со своей второй женой летом 2011 года в одном из ресторанов Манхэттена. Хилария тогда работала инструктором по йоге. Эффектная брюнетка настолько очаровала Болдуина, что он решился сделать ей предложение всего через год после знакомства. Свадьбу пара сыграла в июне 2012 года. На протяжении романа они активно переписывались в Твиттере, пока не стали жить под одной крышей.

С первой женой Ким Бейсингер Алек развелся в 2002 году, они были женаты с 1993 года. Алек долгое время не ладил с дочкой Айленд, но сейчас папа и дочь живут душа в душу. Старшая наследница актера стала моделью.

hilariabaldwinhilariabaldwin
Sound up...I ll let the baby do the talking because I don t have the words to express how this sound makes us feel . Just got the great news that all is well and all is healthy with this little munchkin. I wanted to share this with you Here we go again
73063 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Все сборы идут больным детям» - семья Жанны Фриске открыла благотворительный фонд, названный её именем.
Оказывается, фонд "Жанна Фриске — я рядом!" был создан еще в феврале на базе проекта с тем же названием, который успел провести несколько концертов памяти Жанны
Новости 24
Украина из-за коронавируса закрыла пешеходные переходы на границе
Число выздоровевших от коронавируса в России на 7 апреля 2020 года составило 406 человек
Макрон пожелал Джонсону поскорее выздоравливать от коронавируса
Число умерших из-за коронавируса в России на 7 апреля 2020 года составило 47 человек
Самолет доставил россиян из Бангладеш в Нижний Новгород
Bloomberg: США и Канаду не пригласили на совещание ОПЕК+
Распространение коронавируса в мире: число зараженных за сутки превысило 77 тысяч
Власти Нью-Йорка готовы хоронить в городских парках
Минпромторг расследует инцидент с Овсянниковым в аэропорту Ижевска
Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии
Полиция Италии накрыла организованную «банду» пенсионеров, которые нарушали строгий карантин
Нетаньяху объявил о введении карантина в Израиле по всей стране
У главного тренера «Манчестер Сити» от коронавируса умерла 82-летняя мать
Ученые рассказали, могут ли комары и мухи быть переносчиками коронавируса
Россия возобновила вывоз россиян на родину
В ВОЗ рекомендовали отказаться от алкоголя в условиях карантина
Меркель назвала коронавирус самым серьезным испытанием в истории Евросоюза
Евросоюз организует военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом
В работе сервисов «Яндекс» произошел масштабный сбой
Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров: В России нет ожидания войны после пандемии
В Москве умерли два пациента с коронавирусом