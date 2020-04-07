Коронавирус во Франции, последние новости на 7 апреля 2020: запрет на плевки и снижение преступности

По данным на утро вторника, 7 апреля 2020 года, во Франции больны коронавирусом 98 957 человек, 8911 человек умерли, 17 421 выздоровели. Об этом сообщается на сайте Университета Джона Хопкинса.

В городке Марк-ан-Баруль во Франции теперь запрещено плеваться из-за коронавируса. Мэр города издал указ, запрещающий плевать на дороги общего пользования, а также выбрасывать на улицу маски или перчатки. Нарушителям грозит штраф в размере 68 евро.

Из французских тюрем хотят освободить дополнительно не менее 7000 заключенных, которым остается уже недолго отбывать наказание. Напомним, за последние три недели из мест лишения свободы отпустили уже 6266 заключенных – это было сделано для того, чтобы не допустить распространения заболевания среди осужденных. Однако генеральный контролер мест принудительного содержания считает это число недостаточным и призывает к досрочному освобождению еще как минимум 7000 заключенных, чтобы не допустить медицинской катастрофы.

Между тем, преступность во Франции за время пандемии значительно снизилась. Так, согласно данным статистической службы Министерства внутренних дел, с 17 марта зарегистрировано уменьшение количества различных преступлений в среднем на 45%.