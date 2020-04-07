Американский Нострадамус: «Лучшим подарком на Рождество станет какая-нибудь еда»

Весьма своевременным выглядит ныне прогноз, которым несколько лет назад пугал американцев местный пророк Джеральд Селенте (Gerald Celente). Он обещал и революцию, и депрессию, несравненно более глубокую, чем та – «Великая» 1929 года. Предрекал массовые митинги, голодные бунты, смерть и разорение.

- Я не предсказываю только людоедства, - заявлял пророк в одном из своих телеинтервью. - Но уверяю, что лучшим подарком на Рождество станет какая-нибудь еда.

Начало кошмара в США американский Нострадамус, как его называют, предрекал на 2012 год. Ошибся со временем. Но, похоже, не по сути. Стремительное распространение коронавируса по США создало условия для того, чтобы пророчество начало сбываться.

У пророков такое бывает: узреют будущее в целом правильно, но со сроками напутают. Чем собственно грешил настоящий — средневековый — Нострадамус. Мишель.

Лучше бы Селенте ошибмя во второй раз.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Джеральд Селенте с 1980 года возглавляет Институт исследования трендов, выпускает ежемесячный журнал. В свое время он предсказал распад СССР, обвал фондового рынка 1987 года, кризис азиатских валют в 1997 году, мировой финансовый кризис 2008 года. И еще много чего по мелочам.

Селенте был одним из немногих публичных аналитиков, который прогнозировал победу Трампа, а не Хиллари Клинтон на выборах президента США.

В 2012 году особых предпосылок для революционных преобразований в США не было. Разве что многие ожидали конца света, назначенного индейцами майя. Поэтому к пророчествам Селенте отнеслись прохладно. Да и выглядели они на фоне приближающегося глобального апокалипсиса бледно. Но сейчас-то другое дело — коронавирусы косят американцев – только в Нью-Йорке умерли почти 3500 человек. Экономика вянет, фондовые рынки вот-вот обвалятся. И о мрачных пророчествах вспомнили. Начали пугать по второму разу.

КСТАТИ

По данным на 7 апреля 2020 года США занимают первое место по числу подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. Их, как информирует Институт Хопкинса, 368533.