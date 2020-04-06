Арас Агаларов, президент компании «КРОКУС»: Нефть до 10 долларов за баррель у нас никогда не упадёт. И доллар не будет стоить 89 рублей

Не пора ли выходить из карантина?

- Арас Искендерович, я же вам всегда звоню, когда на душе тяжело. Вот сейчас мысли такие... Не пора ли выходить из карантина?

- Я думаю, что пора. Дело в том, что…

Есть масса других вариантов - как можно и в условиях коронавируса усилить контроль.

- И как же?

- Вот я у себя на предприятии ввел свои меры безопасности. Такой - тотальный контроль.

- Расскажите...

- У нас всем покупателям, которые заходят в наши магазины, все-таки «Твои дома» работают, это же продовольственные,- дезинфицируют руки. И - постоянно протираем ручки корзин для продуктов - с которыми наши покупатели путешествуют по магазину.

Все наши продавцы - в масках, которые с регулярной частотой меняются.

И все кто выходит на работу, тестируются на температуру. Я думаю, вот такой режим, - его же можно сохранять сколько угодно долго.

Кстати, это профилактика не только коронавируса, это - и верное средство против других вирусных и бактериальных инфекций.

В этом случае любая заболеваемость будет снижаться.

А вот эти перекрытия, ограничения, - конечно, с точки зрения борьбы с распространением конкретной инфекции, наверное, это все можно оправдать. Но, с другой стороны...

Почему Лещенко никого не заразил?

- Ну, вот, допустим, пример Лещенко.

- Арас Искендерович, слава Богу, его уже выписали.

- Но ему же ставили диагноз - коронавирусная инфекция. И он приехал в Россию с гастролей 11-го марта, а в больницу попал 20-го. Девять дней выступал, был на дне рождения сестры Игоря Крутого. И жена его тоже, кстати.

Никто из тех, с кем они контактировали, не заразился. Никто! Всех же уже проверили...

Кстати, Лев Валерьянович сидел рядом - за одним столом - с Борисом Всеволодовичем Громовым и его женой Фаиной Александровной. И - представьте - все здоровые!

Я это все не к тому, что, мол,?пора срочно и повсюду отменять карантин по случаю коронавируса и, дескать, - даёшь повсеместное расхолаживание. Но давайте, все же, разберёмся - а, может быть, нынешняя «вирулентность» (сейчас это очень модное слово) - она, может быть, не такая уж значительная, как ее (опасность эту) пытаются «возвеличивать».

Я, конечно же, не специалист... Но, вот тоже думаю: а, может быть, тот же туберкулез распространяется с большей скоростью, чем коронавирус. Хотя, некоторые специалисты утверждают (а я сейчас, как и большинство наших граждан, много читаю на все эти темы) что туберкулез ещё более опасный, чем коронавирус. Но с ним мы так интенсивно, как с коронавирусом, не боремся.

- Вернёмся к «Твоему дому»... Сколько народу у вас осталось работать?

- Если не считать тех, кто у нас занят на стройке... Из 9 тысяч оставшихся, - 6800 не работают.

- А где-то около трех тысяч - все же трудятся?

- Ну, да, - чуть меньше.

- По нынешним временам - это неплохо?

- Может быть...

«Эх, баррель, куда ты катишься?»

- Один из самых плохих, жутких сценариев (говорят, он даже где-то в высоких кабинетах обсуждается – как исключительный) - это как если бы нефть скатилась к 10 долларам за баррель, а доллар бы стоил 89 рублей. Такое, вообще, возможно?

- Нет, невозможно.

- А почему?

- В принципе, Александр, смотрите, - сейчас в мире огромное перепроизводство нефти. Говорят о разных цифрах, - 20 %, 10 %... Сверх того, что нужно - поступают миллионы баррелей в сутки. Словом, переизбыток.

Но нельзя забывать такой исторический факт - что, в принципе,- среднегодовая цена на нефть - она всегда колеблется вокруг стоимости грамма золота.

- Как это понять?

- Когда нефть стоила доллар, а это было очень долгое время, практически до 1970 года, тогда и стоимость золота была - доллар за грамм, плюс-минус.

Поэтому, понятно, что и сейчас среднегодовая цена за нефть - по году - она будет также колебаться - плюс-минус - вокруг грамма золота. Да взять арабские страны - доллары, динары – это все для них условно. У них там все равно в мозгах все измеряется в золоте. И богатство они тоже хранят в золоте. Поэтому…

А золото, как мы знаем, средняя цена сейчас - плюс-минус, опять-таки - колеблется вокруг... 50 долларов за грамм. Поэтому - и среднегодовая цена нефти должна была быть бы 50 долларов...

- Но не будет же!

- Да - с учетом этого коронавируса и резкого снижения транспортной нагрузки, то есть - это самолеты, корабли, машины, автобусы и так далее, - естественно, - естественно, возникнут серьёзные коррективы.

Но все равно - есть себестоимость добычи, есть себестоимость доставки, есть себестоимость хранения, бункеровки и так далее. Поэтому 10 долларов за баррель – это исключается. Я такой сценарий не вижу

- Сколько же вы даете долларов за баррель? 30 примерно будет?

- Ну, я думаю, что 30-35, может быть, к концу года дойдет до 40. В общем-то, больших взлетов, которые были в прошлом историческом периоде, уже никогда не будет. Потому что есть альтернативная энергетика, которая при изменении цены становится актуальной.

- А доллар сколько? Где-то 75 примерно будет?

- Трудно сказать. Потому что это зависит от решений Центробанка, правительства. Будут ли они поддерживать национальную валюту, не будут... То есть это предсказать очень сложно. От них это очень сильно зависит. Потому что, если не будут, - он взлетит.

- Курс доллара.

- Если будут – могут удержать.

Но я бы в этих форс-мажорных обстоятельствах, если бы я мог принимать решения, вернулся бы на какой-то период (хотя это, конечно, шаг назад, но он вынужденный) к понятию «паспорт сделки». Чтобы отсечь спекулянтов.

- Это что за такой паспорт?

- У нас же был период очень долгое время, когда существовал такой порядок - вот вам нужна валюта, вы заполняете так называемый паспорт сделки. Валюта нужна для чего? Для того, чтобы купить какую-то продукцию. И ведь очень быстро это все делалось. Задержка была - два-три дня буквально. И вот паспорт сделки вы получаете, потом вы покупаете валюту. Это отсекает спекулянтов.

Сегодня же они - на вот этих курсовых разницах - огромные деньги зарабатывают. Эти дельцы могут погнать валюту наверх, могут погнать вниз. Там есть разные способы.

Но - если можно было бы, допустим, поступиться какими-то экономическими свободами и уходить на какое-то непростое время (а сейчас же экстраординарный период) на схему «паспорт сделки», - то валюту можно было бы держать, в общем-то, в любом коридоре.

«Государство, помоги, чем можешь!»

- Мы на эту тему с вами, в общем-то, говорили. И все же ... Что вы посоветуете сейчас владельцу парикмахерской или шиномонтажки, или кофейни, которые остались у разбитого корыта, им нечем платить сотрудникам?

- Они сейчас должны максимально быть в курсе происходящих событий. Потому что - есть там куча каких-то постановлений, послаблений и так далее. Правительство что-то пытается для них сделать. Но не все даже внимательно это слушают и изучают. Надо это все изучать и слушать. И пользоваться любыми такими возможностями.

- А вот крупному бизнесу как можно помочь сейчас? Мы с вами уже говорили и на эту тему тоже. Две недели прошли. Может быть, у вас какие-то новые предложения?

- Нет, в принципе, тогда в том интервью - я сказал, они не меняются. Они остаются такими же, как я и говорил.

- Вам сейчас чем мы можем помочь, я имею в виду – государство?

- Нет, ну государство чем может помочь? Убрать налоги и дать субсидию на заработную плату с отсрочкой выплаты этой субсидии или же беспроцентного кредита, или же госгарантий на предоставление беспроцентного кредита. То есть возможности у государства большие. Другое дело, что пойдут они на эти вещи или нет – это… Впрочем, ладно.

Что же теперь - с рупором в пикет?

- У вас крупные торговые центры. Какие могут быть потери в нынешней ситуации? Если не у вас, то у ваших соседей…

- Потери есть сейчас у всех. Те, кто работает на внутренний рынок, абсолютно все они находятся сейчас в таких сложных ситуациях. Если банки не помогут, то это будет массовое банкротство.

- Банки – вы имеете в виду государственные?

- Банки – кредиторы. Потому что любая мало-мальская компания имеет кредит в банке. И если банки не протянут руку помощи в этот сложный момент, то у нас вся страна остается у кучи банкротных компаний, фактически на развалинах экономики. Вот и все.

- А вот как это, нужно, чтобы правительство, чтобы Мишустин им что-то сказал? Или Путин? Банкирам.

- Нет, они им говорят. Они говорят. Но я думаю, говорить мало, должно быть какое-то решение правительственное. Банкам самим тоже Центробанк должен помочь. Банки же тоже деньги черпают не из воздуха. У них есть клиентская база, которым они тоже платят проценты. То есть, раз они платят, значит, они должны с кого-то их брать. Поэтому, так как брать сейчас не с кого, значит, им должно государство помочь.

- А вот арендаторам?

- Арендаторы у нас все сейчас обнулены. Никакой арендатор ничего не платит. Ноль.

- Выживут ли крупные торговые центры, выставочные комплексы и так далее?

- Ну вот я же говорю, выживут только при определенных условиях.

- А так – придется увольнять?

- Понимаете, как…

- Или банкротить?

- Банкротить. Потому что у нас же есть обязательства перед контрагентами, у нас обязательства есть перед коммунальными службами огромные. Допустим, в месяц только платим, по-моему, по электричеству типа 100 миллионов. Вот какие-то такие цифры. Мы же не можем все это отключить, обесточить, обездвижить. Все это надо охранять, все эти насосы должны работать. И все это должно циркулировать. Поэтому сколько сможем, будем держаться на своем керосине. А потом, да. Ну, запасов-то особо нет ни у кого. На внутреннем рынке какие запасы? У нас все запасы в определенных фондах.

- В смысле – каких определенных фондах?

- В государственных фондах. Там же 12,5 триллиона, по-моему, запасов есть. 550 миллиардов - золотовалютные резервы. Вот и все наши запасы государственные.

- Ну чего, пусть тогда дадут.

- Ну я же не могу с рупором выйти и сказать: пусть дадут!

- Давайте пикет устроим около «Крокуса». Я рядом здесь, приеду.

- Я на самом деле не сторонник пикетов.

- Я одиночный устрою. Все жалуются, что по налогам и кредитам дают только отсрочку, а не отмену. Должны ли власти пойти на дополнительную поддержку?

- Я считаю, что должны. Потому что понимаете, как. Когда в ресторане вы даете отсрочку, это значит, он через какое-то время должен налогов заплатить в два раза больше. А что, люди придут, будут в два раза больше кушать или в два раза больше заказывать, с учетом, что они до этого несколько месяцев не ходили? Этого же не будет. Откуда они возьмут такие деньги?

Не пора ли запускать печатный станок?

- В Америке каждому жителю раздадут по 1200 долларов. А у нас почему так не делают?

- Это же вопрос не ко мне.

- А вообще, может, пора запустить печатный станок? Или это вредно для экономики, для меня, для вас?

- Нет, печатный станок для экономики не вреден, если его компенсировать производством каких-то материальных благ. Допустим, можно было бы, условно говоря, выделить триллион рублей на строительство, к примеру, 20 миллионов квадратных метров жилья. И начать - строить интенсивно… В принципе, все кризисы, которые были разрушительные в Японии, в Европе, в Америке в 1927-м - 1929 годах, все они заканчивались только тогда, когда правительство начинало массовое строительство.

Китай расцвел на массовом строительстве. Они возводят 1,6 миллиарда квадратных метров жилья и 10 тысяч километров автомобильных дорог. (В год. - А.Г.) Пока мы не запустим эту схему, мы так и будем топтаться на этих… Своих проблемах. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему мы его не запускаем. Потому что, с одной стороны, вы, условно говоря, увеличиваете денежную массу, с другой стороны, против этой денежной массы вы получаете квадратные метры жилья, которые потом продаете населению. Или же замещаете аварийное, ветхое жилье.

Во всяком случае, будет материальная ценность, и это никогда не приведет ни к какой инфляции.

* * *

- Ваш прогноз - такой чисто житейский: сколько этот карантин продлится? На сколько дней продуктов запасать?

- Я не думаю, что с продуктами будут какие-то проблемы.

- Ну чтобы в магазин не ходить. А вы, кстати, запасли продукты?

- Нет, конечно.

- То есть вообще ничего…

- Нет, я считаю, что с продуктами в стране проблем не будет. Будет как раз другая проблема – будет проблема с деньгами, чтобы эти продукты купить.

- Как том анекдоте... Ельцин приезжает в деревню: как у вас с продуктами? С продуктами, говорят, – хорошо, без продуктов плохо. Все равно какой-то оптимизм вы всегда вселяете в нас. По крайней мере, в меня и часть моих читателей.

Спасибо вам огромное.