2020-04-07T01:07:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 7 апреля 2020: COVID-19 предложили лечить противоязвенным средством

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 7 апреля 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 7 апреля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в России на 7 апреля 2020 года
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Более 80% пациентов переносят COVID-19 в легкой, бессимптомной форме. Но у остальных коронавирус вызывает тяжелые осложнения, в том числе несовместимые с жизнью. Исследования Федерального медико-биологическом агентства показывают, что спасти таких пациентов теоретически сможет противоязвенный препарат «Даларгин».

Последний, предположительно, может иметь антигипоксический и противовирусный эффекты (есть соответствующие патенты). То есть, в числе прочего, способствовать снижению дефицита кислорода, который возникает при дыхательной недостаточности, считают эксперты.

В правительстве признают: коронавирус серьезно ударил не только по здоровью, но и кошельку граждан. В этой связи премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки населения:

- Для всех жителей страны, независимо от их доходов, введут временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов;

- Малообеспеченным семьям не придется переоформлять субсидии на жилье. Тем, у кого срок предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 года, автоматически продлят их на полгода;

- В России продолжат проводить плановые операции по назначению врача, несмотря на вспышку коронавируса. Все, кто нуждается в экстренной, неотложной медицинской помощи, будут ее получать.

Также правительство выпустило постановление, регулирующее оборот медицинских масок6 в каждом регионе создадут единого оператора, осуществляющего розничную продажу средств медицинской защиты. А розничная торговля будет производиться только в аптеках.

Кроме того, стало известно о госпитализации народной артистки Надежды Бабкиной. По данным СМИ, у певицы диагностировали пневмонию и взяли анализ на коронавирус. Подтвердился ли последний, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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