2020-04-07T01:20:00+03:00
Звезды

Родители Жанны Фриске поздравили единственного внука с днем рождения

Сегодня Платону Шепелеву исполняется 7 лет
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Платону Шепелеву исполняется 7 летПлатону Шепелеву исполняется 7 летФото: СОЦСЕТИ
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К сожалению, по сложившейся традиции дедушка и бабушка по линии матери, а также родная тетя мальчика - Наталья Фриске, поздравили его через Инстаграм. По-прежнему, связь с единственным внуком и племянником – сыном Жанны Фриске от Дмитрия Шепелева – они, увы, не поддерживают. Наталья Фриске написала трогательное письмо мальчику на своей страничке в соцсети.

«Мой маленький принц, 7 лет назад ты появился на это свет, ты пришёл к нам в светлый праздник Благовещения. Мы тебя все очень ждали. Я помню, когда первый раз увидела тебя, когда ты ещё сидел в животе у мамочки, и услышала, как бьется твоё сердечко, я плакала от счастья. Это был волшебный момент и когда мне позвонили и сказали, что ты родился, счастью не было предела маленький мой, хочу тебе пожелать чтобы ты был здоров, хочу чтобы ты хорошо учился, чтобы у тебя все получалось, чтобы тебя окружали только добрые и искренние люди чтобы ты не знал зла и печали. Знай мой любимый, мы тебя любим, и очень тебя ждем, я верю, что наступит тот день, когда ты все поймёшь, и придешь к нам, а мы наберемся терпения, и будем тебя ждать. С днём рождения, Платоша твои дедушка Вова, бабушка Оля и тетя Наташа

Напомним, Жанна Фриске умерла в 2015 году. У нее был рак мозга. Вскоре после ее смерти отношения ее гражданского мужа телеведущего Дмитрия Шепелева и родителей Жанны разладились. Шепелев сначала ограничивал, а потом совсем прекратил общение своего сына Платона с родителями Жанны, родными дедушкой и бабушкой мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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