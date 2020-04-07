2020-04-07T02:44:13+03:00
В мире

Коронавирус в Европе и мире, последние новости на 7 апреля 2020: Пока Борис Джонсон в больнице, британцы сносят вышки 5G, "распространяющие COVID-19"

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Европе и мире на 7 апреля 2020 года
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Европе и мире на 7 апреля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Европе и мире на 7 апреля 2020 годаФото: REUTERS
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Эпидемия коронавируса в Великобритании набирает обороты: растет не только число заражений, но и смертей. Не уберегли и 55-летнего премьер-министра страны Бориса Джонсона. В минувшее воскресенье политика госпитализировали с COVID-19, а сейчас он и вовсе переведен в палату интенсивной терапии.

Тем временем британские телекоммуникационные компании бьют тревогу: разъяренные островитяне уничтожают вышки сетей 5G, подозревая последние в распространении коронавируса (вероятно имея в виду китайское происхождение оборудования). Акты вандализма зафиксированы в пригородах Ливерпуля и на востоке Англии, также мимоходом досталось вышкам 3G и 4G, сообщает газета The Guardian.

В Израиле, где и без того действует один из самых жестких режимов карантина в мире, в канун праздника Песах введут комендантский час. На этой неделе гражданам запретят покидать пределы своих населенных пунктов с 16-00 вторника, а вечером в среду и до утра понедельника - свои жилища.

Власти Нью-Йорка опасаются, что рост числа умирающих от коронавируса сделает невозможной организацию нормальных похорон, и даже мобильные морги будут переполнены. Выходом, по мнение члена горсовета Марка Левина, могли бы стать временные захоронения покойников в городских парках, в траншеях на 10 гробов каждая.

В Берлине появились в продаже экспресс-тесты на коронавирус. Принцип действия прост: достаёшь из коробочки тампон с реагентом, цедишь каплю крови из пальца. В течение 15 минут, если в организме есть антитела, которые вырабатываются при инфицировании коронавирусом, — тест их выявляет и сигнализирует. Но есть нюанс: «Точность не 100%, применение на свой страх и риск», предупреждает инструкция.

Отрезанные коронавирусом от родины российские туристы переживают непростые времена в Шри-Ланке, Таиланде и даже транзитной зоне южнокорейского аэропорта Инчхон.

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире за сутки перевалило за 77 тысяч, общее число за все время пандемии достигло 1 210 956. Жертвами COVID-19 стали 67 594 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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