2020-04-07T01:59:53+03:00
В мире

В канун праздника Песах в Израиле введут комендантский час

Жесткие ограничения коснутся всех
Алексей ОСИПОВ
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В канун праздника Песах в Израиле введут комендантский часВ канун праздника Песах в Израиле введут комендантский часФото: REUTERS
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Перед иудейской Пасхой (Песахом) израильское правительство вводит дополнительные ограничения для населения. При этом условия самоизоляции, в которых граждане этой страны находятся уже несколько недель, и без того считаются одними из самых строгих в мире.

Так с 16:00 вторника израильтяне не смогут покидать пределы своих населенных пунктов. А в среду – вечером которой по иудейскому календарю наступит Песах, одной из главных традиций которого является трапеза (седер) – в Израиле будет введен комендантский час. Он продлится до 07:00 четверга. В этот период гражданам будет запрещено покидать свои жилища.

Традиционно на пасхальный седер собираются все поколения семьи, друзья и знакомые, многие из которых живут в разных населенных пунктах. Ужесточение режима позволит избежать массовых скоплений граждан и изолировать, в первую очередь, пожилых людей, находящихся в группе повышенного риска заражением коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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