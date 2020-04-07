Последние новости на утро 7 апреля 2020: В России предложили отменить ЕГЭ, Трамп позаботился о лечении Джонсона, а в Израиле перед Пасхой ввели комендантский час

В России предложили в этом году отменить ЕГЭ из-за вспышки коронавируса COVID-19. Эту идею во время дистанционного совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным озвучил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, о чем он сам и рассказал журналистам.

По словам депутата от фракции КПРФ, он выступил с инициативой «рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен, как это решили американцы». Однако премьер, как сказал Смолин, «пока на это предложение впрямую не отреагировал».

Этой ночью в Нижнем Новгороде приземлился самолет, которым вернулись на Родину из Бангладеш 178 россиян. А посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил, почему пока не эвакуируют остающихся в США наших соотечественников. Дело в том, что заявок от желающих вылететь домой пока недостаточно даже для одного рейса. Чтобы подать такую заявку, нужно заполнить форму в соответствующем разделе портала «Госуслуги», но «пока это сделали немногие», и их «явно недостаточно для направления сюда даже одного самолета».

На сегодняшний день число случаев заражения COVID-19 в Штатах превысило 366 тысяч, из-за коронавируса в стране скончались 10859 человек, выздоровели 19,5 тысячи больных.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на брифинге в Белом доме, что он позаботился о лечении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заболел коронавирусом и накануне попал с осложнениями в реанимацию одной из лондонских больниц.

По словам американского лидера, он попросил некие «ведущие компании» помочь в лечении британского премьера. Какие именно – уточнять не стал, однако отметил, что речь идет о «сложном лечении», которое только эти эти фирмы и могут предоставить Джонсону. Кроме того, вашингтонская администрация, как утверждает Трамп, держит ситуацию под постоянным контролем.

Тем временем израильское правительство перед иудейской Пасхой (Песахом) решило ввести дополнительные ограничения для населения — в частности, комендантский час. При этом условия самоизоляции, в которых граждане этой страны находятся уже несколько недель, и без того считаются одними из самых строгих в мире.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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