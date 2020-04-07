Планерки из-под одеяла, шпионский роман и рецепты Скойбеды: Дни «КП» на карантине

Обозреватель Ульяна Скойбеда:

«Я опытный всепропальщик, я жду крапиву»

Я слышу, как ноют изолированные и удивляюсь: для меня буквально ничего не изменилось.

Мы делаем уроки: сделали из Лего букву «П» из Лего, приделали ей ручки и глаза (мамой клянусь, такое было задание от учительницы).

Мы много готовим: как опытный выживальщик, я с февраля жестко режу косты, в том числе на питание, а дешевая пища это а) от и до приготовленная самостоятельно (нет, и конфетку из магазина тоже нельзя), б) не зелень и не мясо, а углеводы. Как ни крути.

А здесь засада: углеводная пища не сытная, то есть готовить надо все больше и больше, и постоянно хочется сладкого. Хоть сахара в чай.

Что делать? Пеку торты!

Могу дать рецепт пирожного «картошка» из батона хлеба, пальчики оближете.

Вообще в обхватившей соцсети эпидемии готовки есть, конечно, что-то иррациональное, как будто предки стоят за спиной и шепчут: про блокаду, про манку, которой ленинградцы чистили до войны детям шубы…

У меня, вот, непреодолимое желание съесть крапивы, пусть только вырастет, вареники начиню, меня пережившие свою войну чеченцы научили.

Еда – жизнь. Муж смотрит, как я жарю на сковородке гору картофельных лепешек и говорит, что в этот момент отступает ужас грядущей безработицы, нехватки аппаратов ИВЛ и коронавирусных трупов, которые сжигают в Эквадоре на улице.

Такая психотерапия.

Елена Попова, редактор московского отдела:

«Голубь обгадил окно. Вытирать ли?»

Сижу в самоизоляции. Смотрю в окно. Природа пробуждается. Птички поют. Листочки проклевываются. Снег пошел.

Да и хорошо, выходить неохота.

Начала вязать. К концу пандемии семья будет в тепленьком. Там, глядишь, и Новый год.

Налила кофе в 8 утра, к 12 остыл: то звонок, то телеграмм, то планерка, то заметку срочно вычитать. Яичница тоже сгорела. Да и хорошо: обедать пора.

А вообще работа на удаленке мне нравится. Пока планерка идет, успеваю связать три ряда. В воскресенье проспала – выступила перед начальством из-под одеяла. Вот житуха-то!

Опять смотрела в окно. Думала. Голубь обкакал стекло. На майские вытру.

Сестра докладывает из Волгограда: замкнулась в квартире с детьми, в первый же день дети устроили волейбольный матч. Разбили телевизор. Вчера играли в дезинфекцию: ходили с пылесосом и «опрыскивали» все вокруг «дустом». Пылесос тоже сломан.

Мужья оказались отрезаны по месту работы в Астрахани. Город закрыли, чтоб москвичи не ехали на рыбалку. Сестра звонила им по скайпу. Меня предупредила: изображение лучше не включать.

Когда-то свидимся? Узнаем ли друг друга?

Посмотрела в окно. Может, все-таки вытереть?

Сделала себе педикюр. Хорошо, что дома хожу в носках.

Обмерила кухню. Полгода некогда было. Отправила размеры сестре, пусть сделает дизайн-проект (полгода обещает), хватит уже мужу по скайпу пугаться.

Ерунда какая-то, на этой изоляции я ничего не успеваю. Выходные прошли – глазом не моргнула.

Посмотрела в окно – смеркается.

Так и карантин пройдет.

Сергей Пономарев, выпускающий редактор «КП»:

«Пою я карантину гимн!»

Морковку хрумкая имплантом,

Не брея по утрам седин,

Ору: «Привет всем изолянтам,

Кто соблюдает карантин!»

Сдержать, понятно, трудно норов,

Но грусть-тоска, давай-ка, брысь!

Не знаю, как вам там по норам,

А мне вот лично зашибись!

Сергей Пономарев сочинил гимн карантину

Дина Карпицкая, спецкор «КП»:

«Всегда мечтала так жить!»

Я всегда хотела пожить на даче. Все думала, как бы такое организовать. Чтобы школа он-лайн, работа он-лайн. И тут все срослось. Дочь счастлива! Ей карантинная жизнь очень нравится.

Полдня уроки (я краем уха послушала, знаю теперь, какие у Маруси учителя, ибо все эти годы честно прогуливала родительские собрания). После обеда у дочки чат с подружками. Тема (внимание!) фитоняшки. Они гимнастикой занимаются. Прикольно.

В магазин я теперь хожу раз в неделю, при этом еды стало больше и она полезная. Никаких полуфабрикатов. Положительное это оказывает влияние и на Марусю. Так все равно она где-то в школе, магазинах цепляла чипсы, шоколадки. Теперь только фитоняшки.

Еще плюс, она видит, как я работаю, звоню, пишу. Мы обсуждаем происходящее в мире. Ей интересно.

Дина Карпицкая, спецкор «КП»

Общения стало больше в разы. Созваниваемся с родными, близкими, друзьями. Наболтались всласть! До карантина ни у кого не было времени. Вечером прогулка 10 000 шагов. Иногда кино. Думаем песика завести, а то было как-то все не до того.

Все говорят, что прямо выдохнули благодаря этому карантину. Успокоились, ушла из жизни суета и спешка. Даже те, кто просели по деньгам, не расстраиваются: «Оно того стоило».

Александр Гамов, политический обозреватель «КП»:

«Вяжу ажуром!»

За время карантина ударно освоил следующие приемы вязания: вязка гладкая, резинка, ажур. Шлите уже заказы! К 1 мая обещаю освоить вышивание крестиком!

Александр Гамов открыл в себе новый талант

Оксана Касаткина, руководитель видеослужбы kp.ru:

«Наконец отремонтированы все розетки!»

Это время больших и маленьких открытий!

Мы узнали, что на участке наших соседей кто-то профессионально играет на балалайке. А ведь живем здесь 10 лет. После карантина надо будет познакомиться.

Порядок, вернее, полное его отсутствие – больше не бесит. Потому что, стоит включить пылесос, как обязательно пропустишь важное сообщение с работы, которая теперь как песня: «Не прощается с тобой».

Цветы в доме теперь жируют. Ведь их поливают каждый день. Но, глядя, на мясистые листья традесканции, все сильнее хочется заменить несъедобное на съедобное. А вы имбирь сажать в горшок не пробовали?

Отношения стали ярче. Ведь теперь в моем доме НАКОНЕЦ-ТО! Вкручены все лампочки и починены все розетки…

Николай Варсегов, Очарованный странник «КП»:

«Пишу шпионский роман»

Я лично шпионский роман пишу. «Охота на Кролика».

«…Лев Аркадьевич Крутоберг в диссиденты не собирался. Работал он простым стоматологом в городе Старовятске. Однажды закончился у него материал для пломб. Где взять?! И темной сырой дождливой ночью наш Лев Аркадьевич сквозь дыру в заборе проник на стройку. Стырил мешок цемента, но на пути обратном попал в засаду. Дали ему два года с конфискацией, повесив на Льва Аркадьевича заодно все то, что ранее самосвалами похитили с этой стройки на возведение двух коттеджей – губернатора и его наложницы…»

Ната Антонович, директор по продвижению сайта

«Купила валерьянку. Делаю выбор в жизни»

Первые две недели по возвращению из отпуска на полной самоизоляции было очень тяжело, и физически, и морально. В ситуации неопределенности, когда ты еще заперт в четырех стенах, очень было нервно. Работа растягивалась, я замирала, не могла пошевелить ни телом, ни мозгом, просто поглощала информационный поток про вирус.

В какой-то момент градус психоза прошел свой пик, и я с собой договорилась. Ситуация безвыходная, я на нее никак не влияю, значит, нужно попробовать извлечь из нее пользу.

Я стабилизировала свое расписание. Вот тут у меня спорт, а тут работа.

Я разобралась сама и научила своих тренеров по йоге и фитнесу пользоваться zoom. Теперь каждый день 1,5 часа занимаюсь спортом. Составила себе расписание из разных тренеров, чтобы и занятия были разноплановые, и их поддержать копейкой (занятие стоит 100-200 рублей).

Я купила домой эллипс и пытаюсь заменить им прогулки (пока ленюсь), купила степ. Достала из пыльных закоулков гантели и резинки. После недели занятий на самочувствие уже не жалуюсь – прошла невралгия.

Я купила в аптеке простое успокоительное, валерьянку и пустырник, на случай нервных состояний.

Я пишу в Фейсбук смешные посты, стараясь поддержать друзей, как бы ни было плохо мне.

Купила пару курсов по работе, смотрю видео. Продолжаю учить английский и китайский язык.

В целом я думаю, что это время мне для того, чтобы подумать о своей жизни. Пришел момент между «кем я хочу быть, когда вырасту» и «я вырос, пора быть». Мне пора сделать выбор во многих вопросах жизни.

Очень устала все мыть и пшикать: продукты, руки, вещи, обувь, дверные ручки. Это самый тяжелый сейчас труд.

Хотела сделать генеральную уборку, но некогда.

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