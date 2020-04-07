Коронавирус в Великобритании, последние новости на 7 апреля 2020: в стране 51 608 случаев заражения, 5385 человек скончались

На утро, 7 апреля, медиками Великобритании было проведено 252 958 тестов, к сравнению, 5 апреля эта цифра была 13 069 испытаний (это не включает данные по Северной Ирландии). Некоторым пациентам испытания были проведены несколько раз по показаниям, 51 608 дали положительный результат.

По состоянию на утро, 7 апреля, 5385 человек из тех, кто был госпитализирован с положительным тестом на коронавирус - умерли. Выздоровели 287 пациентов.

За последние несколько дней число заболевших в Британии резко пошло вверх. Это не удивительно, англичане повсеместно нарушают условия карантина. Много людей продолжает ездить в метро, власти разрешили раз в день выходить на улицу, чтобы заняться спортом. Под этим предлогом на улицу выходят на пробежку, играть с детьми в футбол, ездить на велосипеде или просто гулять. И нигде не написано, сколько часов может длиться такая тренировка. А проверить первый раз человек вышел на улицу или в десятый просто невозможно.

За нарушение условий изоляции штраф - 60 фунтов, справиться со всеми нарушителями полицейские не могут.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон продолжает находится в больнице. Напомним, 10 дней он был на самоизоляции, но его состояние не улучшалось. Медики посоветовали министру лечь в больницу.

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