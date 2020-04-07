2020-04-08T12:14:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 7 апреля 2020: в стране 51 608 случаев заражения, 5385 человек скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании
Анна Маркова
Поделиться:
Медиками Великобритании было проведено 252 958 тестов на коронавирус.Медиками Великобритании было проведено 252 958 тестов на коронавирус.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

На утро, 7 апреля, медиками Великобритании было проведено 252 958 тестов, к сравнению, 5 апреля эта цифра была 13 069 испытаний (это не включает данные по Северной Ирландии). Некоторым пациентам испытания были проведены несколько раз по показаниям, 51 608 дали положительный результат.

По состоянию на утро, 7 апреля, 5385 человек из тех, кто был госпитализирован с положительным тестом на коронавирус - умерли. Выздоровели 287 пациентов.

За последние несколько дней число заболевших в Британии резко пошло вверх. Это не удивительно, англичане повсеместно нарушают условия карантина. Много людей продолжает ездить в метро, власти разрешили раз в день выходить на улицу, чтобы заняться спортом. Под этим предлогом на улицу выходят на пробежку, играть с детьми в футбол, ездить на велосипеде или просто гулять. И нигде не написано, сколько часов может длиться такая тренировка. А проверить первый раз человек вышел на улицу или в десятый просто невозможно.

За нарушение условий изоляции штраф - 60 фунтов, справиться со всеми нарушителями полицейские не могут.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон продолжает находится в больнице. Напомним, 10 дней он был на самоизоляции, но его состояние не улучшалось. Медики посоветовали министру лечь в больницу.

Коронавирус в Великобритании, последние новости на 6 апреля 2020: в стране 38 168 случая заражения, 3605 человек скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Великобритании (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 8 апреля 2020: число заболевших коронавирусом в России превысило 8,6 тысяч
За последние сутки инфекцию выявили еще у 1175 человек, оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в России на 8 апреля 2020 года
Новости 24
В Подольске художники создали огромное сердце в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом
Мишустин: Россия направила тесты на коронавирус в более чем 30 стран мира
В России расширили число лабораторий для теста на коронавирус
Комитет ОПЕК+ подготовили проект по сокращению нефтедобычи
14 процентов работающих на удаленке жалуются на проблемы с пищеварением
Туристы рассказали, в каких случаях готовы приобретать авиабилеты во время коронавируса
Минздрав дал рекомендации россиянам по обращению за медицинской помощью
Коронавирус в Абхазии: Власти изолировали многоэтажку в Гагре и установили у подъездов патрули
Из-за коронавируса призывники будут посещать военкоматы малыми группами
Появилось видео момента ДТП с Никасом Сафроновым в центре Москвы
Во время пандемии россияне начали повышать квалификацию и получать допобразование
ВЦИОМ: Доля соблюдающих самоизоляцию россиян увеличилась за неделю с 42% до 76%
К 2040 году рабочие смены в России могут сократиться до трех часов