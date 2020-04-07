2020-04-08T12:14:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Польше, последние новости на 7 апреля 2020: в стране 4144 случаев заражения, 107 человек скончались

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Польше
Анна Маркова
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Пик коронавирусной инфекции придется на май-июнь.Пик коронавирусной инфекции придется на май-июнь.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Польша еще не прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. Сообщил об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Выступая в нижней палате парламента страны, министр заявил, что пик ее придется на май - июнь.

- Мы хотим до этого времени ограничить рост заболеваемости, а прежде всего, выровнять кривую заболеваемости, - сказал Моравецкий. - Хотя прогнозы в настоящее время не могут быть абсолютно точными.

В Польше продолжается создание новых мест в инфекционных больницах и накопление оборудования и материалов для лечения больных. Карантинные меры продолжают действовать.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в республике на утро, 7 апреля, 4144, за сутки эта цифра увеличилась на 270 человек. Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодняшний день 162, не удалось спасти 107 пациентов, они скончались в инфекционных больницах Польши.

Карантинные меры в стране продолжают действовать. Прекращено международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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