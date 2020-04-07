Коронавирус в Узбекистане, последние новости на 7 апреля 2020: в стране 390 случаев заражения, два человека скончались

Узбекистан продолжает борьбу с проникновением в страну новой коронавирусной инфекции. На утро, 7 апреля, министерство здравоохранения республики сообщило о 390 случаях заражения, 188 из них - это мужчины, 202 - женщины. Среди больных есть дети.

Общая статистика Минздрава такая:

0-9 лет 10 человек (2,6%);

10-19 лет – 15 (3,8%);

20-29 лет – 59 (15,1%);

30-39 лет – 111 (28,5%);

40-49 лет – 123 (31,5%);

50-59 лет – 48 (12,3%);

60-69 лет – 17 (4,4%);

70-79 – 6 (1,5%);

80 лет – 1 (0,3%) человек.

Больше всего заболевших в Ташкенте – 170 человек. На втором месте по количеству зараженных Фергана – 61, далее Андижан 41, Наманган – 48 случаев.

- Все пациенты проходят лечение в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, международным опытом и установленными стандартами, - сообщают специалисты Минздрава Узбекистана. На сегодняшний день 30 человек полностью выздоровели. - У 31 больного наблюдается пневмония. У 9 больных состояние тяжелое, из них у 2 – крайне тяжелое.

- Все пациенты, выявленные в последние дни, - это граждане, общавшиеся с зараженными, - рассказал Главный государственный санитарный инспектор Узбекистана, Нурмат Атабеков. - Все они приехали из-за рубежа и сейчас находятся в стационарных условиях.

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