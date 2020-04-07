2020-04-07T12:10:40+03:00
Общество

Отменять или переносить ЕГЭ из-за коронавируса не будут

Министр просвещения ответил на вопросы родителей и педагогов о ЕГЭ в 2020 году
Ксения КОНЮХОВА
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Министр просвещения ответил на вопросы родителей и педагогов о ЕГЭ в 2020 годуМинистр просвещения ответил на вопросы родителей и педагогов о ЕГЭ в 2020 годуФото: Михаил ФРОЛОВ
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С работой школ и детских садов во время карантина остается много непонятного, а слухи плодятся каждый день! Чтобы их развеять, министр просвещения Сергей Кравцов ответил на самые актуальные вопросы родителей школьников и учителей.

- Будут ли работать детские сады?

- Да, но только для тех детей, чьи родители работают, согласно Указу президента – это медработники, сотрудники правоохранительных органов и МЧС, а также те, кто обеспечивает жизнедеятельность нашей страны. Для их детей открыты небольшие группы, которые работают в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора.

- Сохранятся ли зарплаты учителей? Нужно ли им приходить в школу для работы?

- Никаких снижений зарплаты быть не может и не должно! Если вдруг это произошло, нужно обязательно сообщать нам в Минпросвещения. Этот вопрос у меня на личном контроле! Что касается присутствия в школе, то здесь решение принимают сами регионы, в соответствии со своей эпидемиологической ситуацией. Это решение затем рассматривают в правительстве, и при согласовании, учителя могут работать из школы.

- Будет ли повторно переноситься ЕГЭ?

- Пока решения по повторному переносу сроков выпускных экзаменов в 9-ом и в 11-ом классах нет. Если ситуация будет меняться, мы об этом обязательно сообщим и примем соответствующие меры. Было предложение зачислять выпускников в вузы по итогам школьных оценок, но оно вызвало большие сомнения и у вузов, и у учителей – мы все понимаем, к чему это приведет. А что касается Всероссийских проверочных работ, то школьники могут написать у себя дома. Школам дана возможность проводить их в удобное для них время, до конца учебного года.

- Что делать, если учителя требуют срочного выполнения домашних заданий, а компьютер в семье один и нужен взрослым для работы?

- Мы рекомендовали школам снять временные ограничения на выполнение домашних заданий. Кроме того, у нас есть проект по дополнительному оснащению и школ, и семей, компьютерной техникой, так что постепенно ситуация будет меняться. Мы проводим анализ инфраструктуры школ и постараемся в ближайшей перспективе решить проблемы. Будет и долгосрочная программа по оснащению компьютерами школ и увеличению скорости интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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