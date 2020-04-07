Новое на рынке аренды: самоизолированные сбегают от детей и тещ на съемные квартиры

Последний месяц приносил хозяевам жилья в основном плохие новости. Рынок краткосрочной аренды так и вовсе посыпался — нет сейчас ни туристов, ни даже командировочных. Счастье привалило, откуда его не ждали. Как сообщают аналитики портала «МИР КВАРТИР», в регионах, где введен режим самоизоляции, появилась новая тенденция: на съемные квартиры сбегают из семей желающие поработать.

На удаленке многие уже трудятся несколько недель. Хорошо, если квартира большая, и есть возможность делать это в отдельной комнате. А если однушка? Или если удаленщиков несколько — и на всех изолированных углов никак не хватает? А если при этом надо вести видеоконференцию, вебинар, деловые переговоры - а в объектив видеокамеры постоянно лезут коты и дети, а то и теща?

- С середины марта число запросов на посуточные квартиры упало до рекордных показателей. Однако в последние две недели выросли просмотры жилья, подходящего для краткосрочной аренды, – говорит Павел Луценко, генеральный директор «МИРА КВАРТИР».

Как отмечают эксперты, некоторые хозяева уже сориентировались в новых условиях — вместо посуточной аренды стали предлагать более долгосрочные варианты «на период карантина». Такие квартиры расходятся в первую очередь. В объявлениях теперь можно увидеть: «Минимальный ценник установлен для тех, кто заселяется на длительный период во время ограничительных мер и самоизоляции».

Есть и спецпредложения для тех, кто даже в период пандемии не может обойтись без хайповых фоток в инстаграме. Вот характерное объявление: однушка с оригинальным дизайном, камином и красивым видом из окна — как поясняет хозяин, подходит для фотосессии в стиле «я на самоизоляции».

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