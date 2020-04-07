Объявления на интернет-барахолках во время коронавируса: Пугачева на карантине, поменяю кота на гречку и собутыльница по скайпу

Как изменилась интернет-барахолка "Авито" во время пандемии! Я заглянул на сайт и просто обомлел. Ассортимент товаров и услуг существенно поменялся, подстраиваясь под пандемические условия. Глаза разбегаются.

ДВЕ МОРКОВИНКИ И ДРУГИЕ УСЛУГИ

Первым делом карантином и самоизоляцией воспользовались строительные бригады. "Ремонт, недорого, работаем в карантин", - как жертва соседского ремонта, надеюсь, строителей ждет персональная сковорода в аду. Бесстрашные маникюрщицы информируют, что готовы выезжать, чтобы снимать шеллак - куда угодно. (Оно понятно, маникюршам нечего бояться, у них есть щипчики, которыми можно отгрызть корону подлетевшему коронавирусу). Няни в карантин наперебой предлагают взять ребенка к себе, чтобы "не мешать самоизоляции с мужем".

Встречаются оригинальные предложения.

Встречаются оригинальные предложения

Предприимчивый гражданин предлагает составить икебану из разноцветных макарон, крупнозерновой гречки и "нежных весенних цветков из туалетной бумаги".

Мне в этом месте вспомнились строчки Маяковского: "Не домой, не на суп, а к любимой в гости. Две морковинки несу за зеленый хвостик...".

МЕНЯЮ КОТА НА ГРЕЧКУ

Сложившаяся ситуация дала вторую жизнь старым и ненужным вещам.

Женские обноски малых форм реализовывались предприимчивой гражданкой под соусом "костюма для веселой самоизоляции с мужем". Охотничьи палатки превратились в "жилье для самоизоляции". Почему-то особенно активно стали продаваться "телевизоры для самоизоляции". Особенно впечатлил оптимистичный мужик, снабдивший старый толстый "Панасоник" надписью "проработает еще не один десяток лет".

Все же надеюсь, печаль не будет длиться столько.

Проработает еще не один десяток лет

Среди многочисленных объявлений о продаже котиков "для коротания самоизоляции", моим фаворитом стал отчаянный вопль котовладелицы:

"Поменяю кота на десять килограмм гречки".

Отчаянный вопль котовладелицы

ПУГАЧЕВА В КОРОНАВИРУСЕ

Как и ожидалось, изоляция благотворно повлияла на творческие способности. И пока одни самовыражаются бесплатно в паблике "Изоизоляция", другие пытаются капитализировать свое творчество.

Бросились в глаза портреты разных людей в масках. Я опознал «Доктора Хауса на карантине» и Пугачеву на карантине. Две целующиеся, но неопознанные дамы в масках, видимо, символизировали представительниц ЛГБТ на карантине.

Каля-маля на глиняной тарелочке, получив название "Эпидемия", предлагалась за семь тысяч рублей .

"Лучшее приобретение в наше время. Подарок любимой. Рисовал известный художник авангардист на столичной тусовке", - завлекал продавец интригующим, но безграмотным описанием.

Рисовал известный художник авангардист

Те, кто не нарисовал ничего нового, переименовали под пандемическую тему невостребованные пейзажи. Предлагались "Лес на карантине", "Москва на карантине" и даже - "Армянская церковь на карантине".

(Правда, не успел я восхититься креативу армянского живописца, как мне рассказали, что "Карантин" - это район в Феодосии).

В моем топе лучших работ снова победила гречка, на этот раз - в виде гравюры. Каждый оттиск "Гречки" продавался по тысяче рублей и выглядел так, что рисунок, сделанный хвостом непокорного мула показался бы шедевром. Поскольку каждый современный галерист знает, что главное не произведение искусства, а грамотное его описание, текстовое сопровождение "Гречки" не подкачало: "Вы можете переслать гречку друзьям и родственникам как открытку с пометкой "я сидел на карантине в России", чтобы сохранить память о весне 2020 года", - информировал горе-художник.

Каждый современный галерист знает, что главное не произведение искусства, а грамотное его описание

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Человек, не поленившийся дойти до киоска и купить номер "Ведомостей", тот, в котором название поменяли на "Вседомой", - продавал свою покупку за пять тысяч рублей.

Ценная бумага

А в чем фишка продавать купюры выше номинала - я не понял. Барахолку завалило предложениями купить сторублевку за три тысячи рублей, а пятитысячную купюру - за пятнадцать тысяч.

- В чем прикол? - спросил я у продавца, который толкал пятьсот рублей за пять тысяч.

- Это же уникальный номер! - тут же отозвался продавец. - Берите, не пожалеете. В связи с кризисом, продаю по дешевке. Когда все закончится, можно перепродать, разбогатеете.

Я не поверил и позвонил моему знакомому бонисту Федоту Иванкину. Он долго смеялся в трубку и подтвердил мои догадки: номер Бм 7777727 ничем не уникален.

- Собирают купюры с красивыми номерами, - сказал Федот Федотович. - Ну, там, все единицы, двойки тройки . Или, например, все нули и последняя - единичка. Еще могу понять, когда собирают две большие литеры А или Б. А то, что предложили тебе - ни богу свечка, ни черту кочерга.

УСЛУГИ СОБУТЫЛЬНИКА

Еще неделю назад, когда я мониторил сайт, собутыльница там была всего одна. Ее звали Светлана, она развелась с мужем, осталась без работы, поэтому с горя все последнее время беспробудно бухала. Но она придумала креативный способ капитализировать свое несчастье.

За ночную зумпопойку Светлана просила полторы тысячи рублей. Я разорился и не пожалел. Светлана пила по-честному, не пропуская и легко подхватывала любую тему. Про поэзию, про сиськи, про ремонт и дураков.

За ночную зумпопойку Светлана просила полторы тысячи рублей

Пока мы бухали, Светлане то и дело приходили сообщения от желающих выпить. Собутыльница жаловалась, что если так пойдет и дальше, ей придется не просыхать, минимум, год.

К счастью, спустя неделю услуга перестала быть уникальной. Собутыльников, активных слушателей и доморощенных психологов развелось - разливанное море. Цена стабилизировалась на уровне 500 рублей в час. Правда, некоторые мужчины и женщины под соусом собутыльничества предлагали нечто совсем иное.... Но об этом я расскажу в следующий раз.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Считаю, что в сложившейся ситуации психологи и психиатры должны были отреагировать первыми и организовать бесплатную помощь гражданам по любой из соцсетей. Но то ли сами перепугались, то ли жаба задушила. На авито "коронавирусных" предложений от психологов - пруд пруди. Честно говоря, они мало отличаются от услуг собутыльничества, зато на порядок дороже. Часовая встреча по скайпу обойдется в три тысячи рублей. (К слову, в допандемийные времена я тратил ровно столько на очные встречи). Во время сеанса с таким психологом мне с умным видом сообщили, что "у каждого из нас есть основные оборонительные механизмы, которые мы используем в стрессовых ситуациях". И что скупка гречки и туалетной бумаги объясняется оборонительным механизмом "гиперкомпенсации".

Этим гиперважным знанием я с удовольствием делюсь с вами.

Разочаровавшись в психологах, я сам оставил на авито объявление о том, что оказываю психологическую поддержку гражданам, напуганным коронавирусом. (Благо, что для оказания психологической поддержки, как выяснилось, не требуется ни специального диплома, ни вообще ничего). Цену поставил божескую, тысячу рублей.

Результат превзошел все ожидания. Несмотря на жуткую конкурентность рынка, за час мне позвонили пятеро.

САМОЕ МЕРЗКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

"Запросы по "купить медицинскую маску" перевалило за полтора миллиона, в аптеках масок нет с февраля, а все ищут", - завлекал продавец готового бизнеса по продаже масок, попутно сообщая, что покупка изделия составит тридцать рублей, а продавать его можно по семьдесят, обеспечивая себе ежемесячную прибыль от 50 тысяч рублей.

Таких предложений - не одно, но времена для продавцов масок наступили плохие.

Правительством РФ были ограничены розничные надбавки на медицинские маски и перчатки. Теперь надбавка не должна быть выше 10 копеек за единицу.

Я не очень злой, но почему-то рад.