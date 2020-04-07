Школьники смогут готовиться к ЕГЭ по телевизору

С переводом школ на дистанционное обучение у многих детей возникла проблема: как не отстать от программы в такой экстренной ситуации? Учителя стараются перенести свои уроки в онлайн, но это возможно не всегда и требует времени. Чтобы помочь детям учиться дистанционно, Министерство просвещения запускает новую платформу "Моя школа - online":

- Мы видим проблемы с организацией дистанционного обучения и с разрозненностью учебных планов, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. – Поэтому мы запускаем новую платформу "Моя школа - online". Там будут выкладываться короткие учебные материалы, которые каждый школьник сможет освоить самостоятельно. А в населенных пунктах, где нет хорошего интернета, эти материалы можно будет посмотреть по телевизору – мы уже договорились на этот счет с рядом телеканалов. Также эти материалы можно будет сохранить на компьютерах дома и в школе и учиться без подключения к интернету.

Пока учебные материалы рассчитаны в основном на 4-ю четверть – то есть, это как раз та программа, которую ученикам предстоит освоить дистанционно. Все уроки небольшие по времени и рассчитаны на то, чтобы ребёнок мог освоить их сам. Кроме того, все занятия соответствуют Федеральным госстандартам образования, а в материалах есть выдержки из учебников Федерального перечня.

Занятия рассчитаны на всех учеников, с 1 по 11 класс. Для 9-11 классов есть деление на базовый уровень (для тех, кто готовится к обязательным экзаменам – русскому и математике на ЕГЭ и ОГЭ) и профильный уровень (для подготовки к экзаменам по выбору по другим предметам).

Пока на платформе можно начать учить русский язык и математику, но в скором времени появятся и остальные предметы:

- Каждую неделю на этой платформе будут выкладываться готовые материалы и уроки по всем основным предметам, - уточняет Руслан Гагкуев, главный редактор корпорации "Российский учебник". – Уже выложены русский язык и математика, включая алгебру и геометрию. А до 23 апреля будут выложены все остальные базовые предметы по всем классам. Эти материалы будут выкладываться раз в неделю, они бесплатны и доступны абсолютно всем ученикам и педагогам.

По сути, "Моя школа - online" решает оперативную задачу – помочь школьникам освоить положенную программу в новых условиях. Поэтому материалы охватывают ту часть программы, которую дети изучают прямо сейчас. Но в дальнейшем Минпросвещения планирует добавить и все остальные занятия, чтобы те дети, кто не может ходить в школу (например, из-за болезни), могли учиться самостоятельно.

Конечно, эта платформа не упраздняет работу учителей в период карантина и самоизоляции. Она нужна как дополнительное средство – особенно детям из маленьких поселков и удаленных деревень, где учителей мало и есть проблемы с интернетом. А для всех остальных материалы нового сервиса станут подстраховкой, в том числе и для подготовки к экзаменам.

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