Минюст США назвал суммы взяток, которые якобы дали за то, чтобы ЧМ-2018 по футболу провести в России

США вновь подняли вопрос о том, как России и Катару досталось право на проведение чемпионатов мира по футболу. Министерство юстиции подало иск в Окружной суд Нью-Йорка к ФИФА. В нем содержатся обвинения в коррупции чиновников Международной федерации футбола при выборах хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

5 млн долларов главному коррупционеру

В качестве одного из главных действующих лиц в иске фигурирует бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер. Он якобы получил от России за свой голос 5 миллионов долларов. Еще одному члену исполкома ФИФА Рафаэлю Сабальеро обещали еще 1 млн долларов.

Деньги Уорнеру якобы передавали через офшоры. На его счета через фирмы-однодневки пришло 12 траншей общей суммой как раз 5 млн. Но в опубликованных документах нет доказательств, что в этих переводах замешана Россия.

Уорнер – бывший информатор ФБР

Россию не в первый раз пытаются обвинить в сговоре при выборах хозяев ЧМ-2018. Но тут нас, похоже, задело по касательной. У США больше вопросов к Джеку Уорнеру.

Он уже лет пять как пожизненно дисквалифицирован в ФИФА. И судя по всем скандалам, он считался чуть ли не главным коррупционером в Международной федерации футбола. Он был замешан чуть ли не во всех скандалах – с выборами президента ФИФА, с выборами хозяев ЧМ-2010, с продажей телеправ.

Одно время Уорнер заключил сделку со следствием в 2013 году и даже был информатором ФБР. Считается, что с его помощью США удалось свалить с президентского кресла ФИФА непотопляемого Зеппа Блаттера. Но потом что-то пошло не так. США стали требовать экстрадиции Уорнера и вчинили ему иск в 79 млн. долларов за старые грехи.

К Катару свои вопросы

Есть вопросы и к Катару. Минюст США утверждает, что за голоса в пользу проведения в этой стране ЧМ-2022 взятки получали экс-президент бразильской футбольной конфедерации Рикардо Тейшейра и президент Южноамериканской футбольной конфедерации (КОНМЕБОЛ) Николас Леоз.

Как проходили выборы

В выборах хозяев ЧМ-2018 в 2010 году принимали участие 4 кандидата: Россия, Англия, а также совместные заявки Испании/Португалии и Нидерландов/Бельгии. Выборы шли в два тура. В первом из них сразу же вылетела Англия. Британская заявка набрали всего 2 голоса (у России – 9 голосов, у Испании/Португалии – 7, у Нидерландов/Бельгии – 4). Во втором туре Россия набрала 13 голосов (у соперников 7 и 2 голоса) и стала хозяйкой ЧМ-2018.

Впоследствии британцы часто пытались поднять вопрос о коррупции при выборах. Но каждый раз в ходе многих расследований факт сговора или подкупа установить не удавалось.

США в свою очередь принимали участие в выборах ЧМ-2022 и в последнем туре проиграли Катару со счетом 8:14.

Что грозит России

Но как бы громко ни гремели обвинения, похоже, России тут нечего опасаться. Коррупционные скандалы при выборах хозяев футбольных чемпионатов вспыхивали всегда. Даже Германию обвиняли в том, что ЧМ-2006 она получила не совсем честным путем. Чего уж говорить о ЮАР-2010. И каждый раз вопросов к странам, которые проводили чемпионат мира, потом уже не было.