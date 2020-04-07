Чудо Саара-де-ла-Сьерра: Как жителям испанского города удалось избежать коронавируса в разгар эпидемии

Испания – один из эпицентров пандемии коронавируса. В стране подтверждены 135 тысяч случаев nCovid-19 (больше только в США). 13 тысяч испанцев стали жертвами новой болезни (и по этой печальной статистике королевство на втором месте в мире после Италии).

Но есть в Испании город, которому удалось избежать эпидемии. Там вообще нет коронавируса. Ни одного случая.

Впрочем, город это громко сказано. Маленький городок в Андалусии, на юге Испании. Называется Саара-де-ла-Сьерра. Население - 1400 жителей.

Как жителям Саара-де-ла-Сьерры удалось избежать коронавируса? При том что в соседних городках такого же размера десятки заболевших? Все дело в правильных решениях мэра и в хлорке, объясняют “чудо” испанские медиа. Ну и еще в удачной географии, которая в средние века не раз спасала город-крепость.

Саара-де-ла-Сьерра расположена в предгорье, в природном парке Сьерра-де-Грасалема. Как только стало ясно, что зараза распространяется по Испании с огромной скоростью, мэр городка Сантьяго Гальван распорядился перекрыть все въезды, кроме одной-единственной дороги. Четверть жителей Саары старше 65 лет – а значит, входят в группу риска. Многим за восемьдесят. Молодежь из глубинки уезжает в большие города, тут Испания не отличается от России.

Так вот. На единственной оставшейся дороге стоят два поста. Мимо них ни в Саару, ни из Саары не проскочит на одна машина. Один пост – гражданской гвардии. Там проверяют, кто едет и зачем. Норма по нынешним временам. Во всей Испании строжайший карантин, и выходить (как и выезжать) из дома можно только по самым необходимым делам.

Второй пост – санитарный. И это, похоже, как раз “секретное оружие” Сантьяго Гальвана. Тут стоят местные жители с распылителями. Обычно-то они с ними ходят на поля и в сады, опрыскивают растения от вредителей. Сейчас дезинфицируют машины хлоркой, от шин до окон. А для колес еще устраивают отдельную “ванну” с хлоркой.

Еще одно решение: в Сааре определили двух человек, которые покупают продукты для пожилых и инвалидов. Вечером берут заказы, утром развозят на машине.

Казалось бы, очень просто. Но сработало! Городок не отгорожен от внешнего мира, сюда привозят продукты и лекарства. А коронавируса нет. Опыт Саара-де-ла-Сьерра переняли и другие городки и деревни Андалусии. В мегаполисах, увы, его не применить при всем желании.

Да, кстати. Мэрия Саары пока освободила от платы за свет, воду и прочую коммуналку местных жителей, занятых в туризме. Туризм - главная статья местных доходов благодаря памятникам эпохи Аль-Андалус, средневековья и античности, а еще живописным видам на горы и долины. Когда закончится пандемия и снова можно будет лететь в Испанию, я бы точно сюда заехала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/770717" frameborder="0"></iframe> Феррара в Италии: Город, в котором нет коронавируса.В Италии, в самом эпицентре пандемии коронавируса, есть городок Феррера-Эрбоньоне. И там не зафиксировали ещё ни одного случая заражения COVID-19. В чём же секрет?

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