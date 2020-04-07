Российский бизнес попросил власти оплатить 2/3 зарплат сотрудников за счет бюджета

Ведущие бизнес-сообщества страны предложили правительству субсидировать 2/3 зарплат сотрудников фирм и компаний, а также признать пострадавшими от коронавируса не отдельные отрасли, а все предприятия. Письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина подписали главы «Опоры России», «Деловой России», Торгово-промышленно палаты и Российского союза промышленников и предпринимателей.

- Практически во всех регионах страны происходит шоковая остановка спроса, предприятия прекращают свою деятельность, теряют возможность покрывать операционные издержки, осуществлять налоговые платежи и выплаты по кредитам, - говорится в обращении.

Главы бизнес-сообществ напрямую не называют недостаточными меры поддержки, которые приняты на государственном уровне. Но их предложения намного шире. К тому же в своем письме они ссылаются на опыт европейских стран, где идет «разделение между бизнесом и властью фискальной, кредитной, зарплатной и социальной нагрузки».

Бизнес просит не разделят отрасли на пострадавшие и не пострадавшие от коронавируса – очевидно, что непросто сейчас приходится всем. И на поддержку от государства хотят положиться все, независимо от того, производят ли они бензин или продают книги. Еще одно важное предложение – запустить механизм субсидирования зарплат. Пока длится режим нерабочих дней, государство могло бы компенсировать работодателям 2/3 затрат на оклады сотрудникам. Это помогло бы сохранить людям рабочие места и уберечь бизнес от банкротства.

- Поддержав добросовестный бизнес страны и сохранив таким образом рабочие места в экономике, государство сохранит возможности быстрого запуска экономической активности и поступления налогов в бюджет после стабилизации ситуации, - говорится в письме премьер-министру.

КОНКРЕТНО

Что предлагают бизнес-объединения

- Признать пострадавшими от коронавируса не отдельные отрасли экономики, а все предприятия

- Стимулировать спрос через ускоренное размещение госзаказа, инвестиционные программы госкомпаний

- Снизить налоговую нагрузку на бизнес

- Радикально сократить налогообложение фонда оплаты труда

- Платить 2/3 зарплаты сотрудников предприятий, приостановивших работу, из бюджета

- Субсидировать платежи за аренду, лизинг и кредиты

- На время вынужденного простоя выплачивать ИП пособие не ниже МРОТ и освободить их от уплаты фиксированных взносов

- Распространить с 1 мая режим самозанятых на все регионы страны, установить единый размер налога в 1%

- Сократить срок, за который сотрудника нужно предупредить об увольнении, и время, которое бывший работодатель должен платить выходное пособие

- Заморозить или снизить уголовную ответственность работодателя за увольнение или задержку зарплаты

- Вернуть компаниям часть средств (до 30%), уплаченных в виде взносов по страхованию от несчастных случаев

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