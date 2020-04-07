2020-04-07T13:52:25+03:00
Общество

Министерство просвещения расскажет, что будет с учебным годом и ЕГЭ

Сайт kp.ru и TikTok проведут прямую трансляцию с заместителем министра просвещения Дмитрием Глушко [9 апреля, 16.00. мск]
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На вопросы ответит заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. Фото: Андрей Махонин/ТАССНа вопросы ответит заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. Фото: Андрей Махонин/ТАСС
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Школьников по всей стране переводят на дистанционное обучение, чтобы снизить риски распространения коронавируса. Чтобы узнать, как проходит учеба в таком формате, "Комсомольская правда" и социальная сеть TikTok проведут онлайн-трансляцию вместе с Министерством просвещения и в прямом эфире ответят на все вопросы, которые волнуют родителей школьников и педагогов.

Трансляция начнется 9 апреля в 16.00 по московскому времени на канале "Комсомольской правды" в TikTok.

Как в новых условиях подготовиться к ЕГЭ и проверочным работам? Помогут ли интернет-сервисы и онлайн-платформы освоить учебную программу? Сохранятся ли зарплаты педагогов? На эти и другие вопросы ответит заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

СПРАВКА "КП"

TikTok - лидирующее приложение для создания коротких видео. В России в 2019 году пользователи TikTok ежемесячно просматривали 16 миллиардов видео и создали почти 21 миллион видео.

TikTok предоставляет надежную информацию из официальных источников своим пользователям, ставя в приоритет поддержку аудитории. В России платформа стала информационным партнером Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, для того чтобы обеспечить аудитории доступ к проверенной информации, рекомендациям по мерам безопасности и предотвращению распространения вируса, и бороться с мифами о COVID-19.

"Комсомольская правда" является одним из самых бурно развивающихся медиа-холдингов России.Секрет успеха прост - опора как на свои крепкие традиции, так и на самые свежие разработки в системе СМИ.

Аудитория сайта "Комсомольской правды" KP.RU — 88 миллионов уникальных посетителей. Более полугода сайт "Комсомолки" удерживает первенство в рейтингах посещаемости по Москве и России. Все это возможно благодаря оперативному реагированию на события в России и мире, слаженной работе редакции, а также использованию новейших информационных технологий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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