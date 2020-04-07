Владельцы собственных домов в Москве смогут выкупить землю под ними за полцены

Владельцам индивидуальных жилых домов на территории Москвы теперь разрешено выкупать в собственность землю под этими домами по льготной цене — за 40% от кадастровой стоимости участка. Льгота распространяется только на граждан (не на организации). А земля должна быть под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство или садоводство (напомним, что на садовых участках сейчас разрешено строить не только садовые, но и капитальные индивидуальные жилые дома). Такие изменения в закон «О землепользовании в городе Москве» вступили в силу с 6 апреля.

- Большая часть собственников арендует участки под индивидуальное строительство жилья по итогам городских аукционов. В первом квартале 2020 года в результате торгов было арендовано 29 земельных участков. Теперь и приобретение участков для индивидуального жилищного строительства стало доступнее, – прокомментировал новшество заммэра Владимир Ефимов.

В основном льготы облегчат жизнь «замкадовских» москвичей, особенно жителей Новой Москвы — где наиболее распространено индивидуальное жилое строительство. Внутри МКАДа, понятно, частный дом не особо поставишь — слишком велика цена вопроса. Но и в Новой Москве средняя кадастровая стоимость подходящего участка в 10 соток — 2,7 млн рублей. Поэтому, как утверждают в департаменте городского имущества столицы, землю под строительство дома москвичи до сих пор предпочитали арендовать. Это можно сделать, приняв участие в городском аукционе. Ставка аренды для построившихся таким образом — 0,1% от кадастровой стоимости участка в год.

Предполагается, что теперь появится больше желающих землю под построенным домом выкупать и оформлять в собственность — это все-таки выглядит как-то надежнее. Для Новой Москвы получается, что в среднем надо заплатить около миллиона. Желающие могут подать заявку онлайн на портале mos.ru.