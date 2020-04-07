Футбольный агент: «Монако» с удовольствием продаст Головина, если за него дадут хорошую цену»

Полузащитник сборной России Александр Головин, выступающий в «Монако», признан изданием The Score самым прогрессирующим игроком французской Лиги 1. Три недели назад Головин продлил контракт с клубом до середины 2024 года. А затем появились новости, что именитый футболист Сеск Фабрегас рекомендовал «Челси» присмотреться к русскому игроку. Все это очень похоже на рекламную компанию Александра Головина. Неужели «Монако» уже готов продать 23-летнего футболиста, которого купил после ЧМ-2018? Ситуацию «КП» прокомментировал известный футбольный агент Алексей Сафонов.

- Каковы шансы, что «Монако» этим летом продаст Головина?

- Это вполне возможно, хотя сейчас есть несколько неизвестных вводных. Из-за эпидемии коронавируса непонятно, в какие сроки будет открыто летнее трансферное окно в Европе, сколько денег будет у клубов в этот кризис. А Головин – дорогой игрок, у него хороший возраст, он уже обкатан и адаптирован в Европе, и уже два года назад стоил приличных денег. Но «Монако» с удовольствием продаст Головина, если за него дадут хорошую цену.

- Головина покупали за 30 млн евро. Сколько он может стоить сейчас?

- «Монако» - один из тех немногих клубов, которые почти всегда продают с хорошей прибылью. Вспомните Мбаппе и другие сделки. Не удивлюсь, если они и Головина смогут продать вдвое дороже, чем брали. Есть вариант подержать его еще год, чтобы он превратился в первого лидера команды, и продавать его уже в таком статусе, и это будет дороже.

- Нынешний одноклубник Головина в «Монако» Сеск Фабрегас рекомендовал своей бывшей команде «Челси» не упустить Александра. Каковы шансы, что именно «Челси» купит Головина?

- У Головина есть здесь небольшое преимущество. Все знают, кто владелец «Челси». А любому хозяину клуба хочется, чтобы у него играл футболист из его страны. Абрамович – не исключение, но ему нужен игрок соответствующего топ-клубу АПЛ уровня. Жирков, например, был такого уровня, и он бы еще долго играл в «Челси», если бы у него был соответствующий менталитет. А у Головина есть все – он игрок класса «Челси», и он адаптирован к жизни в Европе.

- Похоже, что Головин проходит сейчас предпродажную подготовку?

- Возможно. Но Головин и так на виду и достаточно давно. Сейчас есть столько скаутских систем, и столько статистических показателей, сколько рывков, подборов, отборов и ключевых передач в определенный участок поля выполняет игрок, что Головина будут покупать, четко понимая, какого футболиста берут.