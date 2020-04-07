Глава Оргкомитета-2018 Алексей Сорокин: «Мы на очередную попытку очернить заявку ЧМ-2018 смотрим философски»

Минюст США опубликовал документы о том, что Россия якобы получила право проведения чемпионата мира по футболу 2018 благодаря взятке в 5 млн. долларов. Глава российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин, возглавлявший подготовку России к ЧМ-2018. прокомментировал ситуацию:

- Мы много раз участвовали в обсуждениях, ответили на огромное количество вопросов и прошли множество расследований, но почему-то всегда оказываемся под прицелом подозрений. По-прежнему заявляем, что чемпионат мира в России был получен честно, в абсолютно прозрачной обстановке. Мы всегда были открыты для всех вопросов и предоставляли различным организациям и комиссиям со следственными полномочиями все документы, включая финансовые, о деятельности нашего заявочного комитета. Поэтому нам очень странно, что до сих пор сохраняется какой-то интерес к получению Россией права провести чемпионат мира. Какие-то подозрения на этот счет нам кажутся крайне необоснованными. Мы на это смотрим философски и рассматриваем это как очередную попытку очернить нашу заявку, которая, как мы неоднократно подчеркивали, прошла прозрачно во всем понятном формате».

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