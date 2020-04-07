Тренд на смену пола: Сын Холли Берри встал на каблуки

Первый прецедент со сменой пола в голливудской семье случился у дочери Брэда Питта и Анджелины Джоли — 13-летняя Шайло требовала считать ее Джоном, носила пацанскую одежду, коротко стриглась и начала принимать гормоны для того, чтобы перестать быть девочкой. Родители были не против, что такого? Это ж США. Самая свободная страна. У Шарлиз Терон, к примеру, тоже есть сын-трансгендер. Надо быть в тренде.

Первое фото дочери Анджелины Джоли после операции стало достоянием общественности.Angelina Jolie looks incredible in all black as the supermom takes daughters Shiloh and Zahara to catch the new Star Wars movie in Los Angeles. Shiloh is seen leaning on crutches after undergoing a recent hip surgery...

— Ни Брэд, ни я не хотим указывать ей, как действовать или что чувствовать, — подчеркнула Джоли, комментируя смену пола дочери. — Она сама должна найти свое место.

Шайло требовала считать ее Джоном, носила пацанскую одежду, коротко стриглась и начала принимать гормоны для того, чтобы перестать быть девочкойФото: EAST NEWS

В начале марта папарацци сняли Джоли вместе с Шайло-Джоном на выходе из одной из клиник Лос-Анджелеса. Девочка была на костылях. Позже актриса подтвердила, что две ее дочери перенесли операции, но какие именно — не уточнила.

Следующей ласточкой на пути Голливуда к абсолютному раскрепощению стала семья Холли Берри. Надо отметить, что обладательнице «Оскара» и «Золотого глобуса» не очень-то везет в личной жизни: она четыре раза была замужем, а сейчас живет одна с детьми — сыном Масео и дочкой Налой, за родительские права на которую воюет с ее отцом, фотомоделью Гэбриелом Обри.

На днях у себя в инстаграме актриса выложила видео, в котором ее шестилетний сын начал носить белые женские сапоги на высоких каблуках.

— Карантин. День 12, — подписала фото Берри, чем привела в ужас даже американских подписчиков.

Фанаты Холли начали аккуратно намекать, что это слегка странно: «Вот, как это начинается», «Я надеюсь, что это ее дочь», «Мой сын никогда не играл с моими вещами».

halleberry Quarantine Day 12

Некоторые внимательно отметили, что парень вряд ли мог сам придумать себе такое развлечение и тем более надеть высокие сапоги на шпильках. Наверно, ему помогли. В карантинном ролике Масео поднимается по крутой лестнице. «А что если ноги себе посворачивает», — переживают подписчики.