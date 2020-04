Тренд на смену пола: Сын Холли Берри встал на каблуки

Первый прецедент со сменой пола в голливудской семье случился у дочери Брэда Питта и Анджелины Джоли — 13-летняя Шайло требовала считать ее Джоном, носила пацанскую одежду, коротко стриглась и начала принимать гормоны для того, чтобы перестать быть девочкой. Родители были не против, что такого? Это ж США. Самая свободная страна. У Шарлиз Терон, к примеру, тоже есть сын-трансгендер. Надо быть в тренде.

Первое фото дочери Анджелины Джоли после операции стало достоянием общественности.Angelina Jolie looks incredible in all black as the supermom takes daughters Shiloh and Zahara to catch the new Star Wars movie in Los Angeles. Shiloh is seen leaning on crutches after undergoing a recent hip surgery...