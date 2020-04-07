Бастрыкин поручил вычислить блогеров, нелегально торгующих масками

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению по городу Москве организовать проверку в связи с появлением в сети Интернет многочисленных предложений приобрести маски по завышенным ценам, которые не обладают необходимыми фильтрационными и защитными свойствами.

- При этом производителями таких масок зачастую являются лица, имеющие большое количество подписчиков в социальных сетях, однако не имеющие отношение к производству медицинской продукции, - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Напомним, Правительство России установило ограничения на торговлю (оптом и в розницу) перчатками и масками. Теперь медицинскими защитными средствами можно торговать только тем, кто имеет лицензию. В документе также подчеркивается, что размер оптовой надбавки к отпускным ценам не должен превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика и другие расходы.

Ход проведения проверок поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

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