Россиянка после двух недель ада на «коронавирусном лайнере»: Нас наконец-то привезли в аэропорт, но Россия принимать отказывается

Сегодня в римском аэропорту Фьюмичино группа из почти 100 россиян тщетно ожидала эвакуации. Из-за неких бюрократических проволочек их рейс, ранее согласованный на межгосударственном уровне, почему-то не принимают в России.

История этих людей выделяется ужасом и градусом безумия даже на фоне нерадостных приключений тысяч других россиян, застрявших из-за коронавирусной блокады по всему миру.

В конце февраля в трансатлантический круиз отправился лайнер Costa Luminosa. Несмотря на это, что «Бриллиантовая принцесса» (такое же судно, на время ставшее плавучей тюрьмой для 3700 человек, а для некоторых — и кладбищем из-за вспышки коронавируса) уже гремела на весь мир — организаторы тура проявили безалаберность. Тест-наборов на определение коронавируса на борту не было.

И начался ад.

— Примерно 80 человек на судне заболели, чихали и кашляли, — рассказывает россиянка Светлана Симанович, которая вместе с двумя детьми взошла на борт Costa Luminosa во время остановки в США. — Коронавирус у них или нет — понять было невозможно, но команда судна нам говорила: это нормально, из карибских вод мы поднимаемся на холодный север, люди подхватывают простуду, так происходит каждый год.

Один пассажир, с двойным эстонско-американским гражданством, увидел в Сети, что его симптомы идеально совпадают с коронавирусом, самоизолировался в каюте, но даже после этого организаторы круиза ничего не предпринимали, тур продолжался, рестораны и бары работали почти да последнего. Забегая вперёд, на суше этого человека протестировали и действительно нашли «корону»; к счастью, сейчас он уже выздоровел.

В аэропорту Фьюмичино сейчас так

Наконец 21 марта лайнер причалил к Италии. Регулярные авиарейсы до России на тот момент ещё сохранялись, но власти не разрешили нам вылететь — изолировали 14 россиян (а также граждан некоторых других стран, кого не забрала к себе родина) на карантин в отеле в Риме.

Условия там были очень плохие, меня с детьми кормили холодной едой, окно почти не открывалось, жарко и душно — наверное, в чём-то хуже, чем даже в тюрьме.

Наконец 7 апреля срок нашего карантина вышел. Но на этом ад не закончился. Нас — 14 россиян и около 20 членов экипажа с другого «коронавирусного лайнера» Costa Diadema — привезли на автобусе в аэропорт. Вместе с другими соотечественниками нас было в аэропорту было, наверное, 120 человек.

Всё организовали круизная компания и итальянское правительство. Они были готовы отправить нас в Россию — вчера на сайте аэропорта мы видели рейс до Тюмени (там, вероятно, нас поместят в «обсервацию» ещё на 14 дней, но это по сравнению с пережитым будет счастьем).

Вот такими холодными обедами Светлану и детей кормили на карантине в Риме

Нам даже выдали посадочные талоны на самолёт. Но что-то пошло не так.

Мы долго сидели в абсолютно пустом аэропорту Фьюмичино и ждали — примет нас Россия или нет. Оказалось что не принимает (тогда почему итальянцы нас привезли в аэропорт?). В итоге после длительного ожидания нас отвезли в автобусах назад в отель.

По непроверенной, циркулирующей в наших чатах информации, причина — якобы региональные власти Тюмени отказались нас принимать.

От редакции: «КП» внимательно следит за ситуацией с бывшими узниками коронавирусного лайнера, по-прежнему остающимися в Италии.

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