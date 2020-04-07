Путин подписал закон: За уничтожение памятников советским солдатам - пять лет тюрьмы

Широко обсуждавшаяся в начале года, а затем вроде бы ушедшая на второй план из-за эпидемии коронавируса инициатива на самом деле никуда не делась. Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение памятников защитникам Отечества как в России, так и за рубежом.

Отныне вандализм по отношению к воинским захоронениям и мемориалам будет караться лишением свободы до трех лет, принудительными работами на тот же срок или штрафом в размере до 3 миллионов рублей. А если то же самое преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или с применением насилия или угроз, то до пяти лет лишения свободы или штраф до 5 миллионов рублей.

Особо стоит обратить внимание на то, что законом предусматривается ответственность за уничтожение памятников не только в России, но и за ее пределами. То есть под защиту берутся воинские захоронения в Европе и Прибалтике.