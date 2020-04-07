Владимир Потанин признан самым богатым россиянином-2020

Forbes в очередной раз пересчитал всех миллиардеров. Лидер российской части рейтинга в этом году сменился. Им стал гендиректор и основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его состояние, по оценкам Forbes, за год увеличилось с $18,1 млрд до $19,7 млрд. Чему поспособствовал рост стоимости акций «Норникеля». Никель, который добывает компания, нужен в любые кризисы. А сейчас он востребован еще и для производства электромобилей (используется в аккумуляторах).

Потанин уже становился самым богатым россиянином — в кризисном 2015 году. Тогда его состояние оценивалось в $15,4 млрд.

Прошлогодний лидер рейтинга наших миллиардеров Леонид Михельсон, основатель «Новатэка», нынче опустился на третью ступеньку (см. таблицу). А «серебро», по подсчетам Forbes, оказалось у еще одного известного «металлурга» — Владимира Лисина (Новолипецкий металлургический комбинат).

Председатель правления, член совета директоров ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон. ФОТО Александр Рюмин \ ТАСС

Председатель совета директоров ОАО "НЛМК" Владимир Лисин. ФОТО Артем КОРОТАЕВ/ТАСС

Среди лидеров общемирового рейтинга — все те же лица. Первое место — у основателя Amazon Джеффа Безоса ($113 млрд), второе - у Билла Гейтса. Поменялась только третья позиция — ее занял основной владелец модного дома LVMH Бернар Арно (торговые марки Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon и еще длинный список всем известных названий).

В целом за год долларовых миллиардеров в мире стало на 58 меньше — сказался коронавирус. А в России — на 2 больше (102 вместо 100).

Топ-10 российских миллиардеров — 2020

(по версии Forbes)

1.Владимир Потанин, президент холдинга «Интеррос», президент и основной владелец «Норильского никеля» - $19,7 млрд

2.Владимир Лисин, председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината - $18,1 млрд

3.Леонид Михельсон, председатель правления ОАО «Новатэк» - $17,1 млрд

4.Алексей Мордашов, председатель совета директоров ПАО «Северсталь», в 2019 году приобрел 78,73% акций торговой сети «Лента» - $16,8 млрд

5.Вагит Алекперов, президент «Лукойла» - $15,2 млрд

6.Геннадий Тимченко, член совета директоров «Новатэка» и «Сибура» - $14,4 млрд

7.Алишер Усманов, основатель и основной акционер USM Holdings - $13,7 млрд

8.Михаил Фридман, член совета директоров LetterOne Holdings, председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» - $13 млрд

9.Андрей Мельниченко, председатель комитета по назначениям и вознаграждениям «Еврохима», владелец 92% акций СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания) и 90% «Еврохима» - $12,5 млрд

10.Роман Абрамович, основной владелец инвестиционной компании Millhouse - $11,3 млрд