Из-за коронавируса в России ежедневно уничтожают миллион алых роз

Российским тепличникам, которые занимаются выращиванием цветов, сейчас ежедневно приходится уничтожать даже не миллион, а в среднем около 1,2 миллиона роз. Об этом заявил президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.

Причина простая — торговля цветами в стране практически полностью встала из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

— Специфика выращивания цветов на срезку заключается в том, что это безостановочное производство. Например, куст розы продуктивно растет в течение 6-8 лет и с этого куста необходимо периодически срезать цветок, чтобы появился новый росток. Если этого не делать, куст теряет свою продуктивность, - поясняет Ситников. - Вместе с тем растения требуют ежедневного ухода: подкормки, защиты от вредителей, болезней, формирования куста и т.п.

В плане роз Россия в последние годы тоже активно занималась импортозамещением. И сейчас в стране 167 гектаров современных цветочных теплиц, с каждого гектара срезают в среднем 7 тысяч роз в день. Вот и получается больше миллиона алых и прочих расцветок розочек, которые сейчас хозяйствам приходится утилизовать. Тепличники-цветочники сетуют на огромные убытки. Вы уже поняли, и они тоже хотят встать в очередь из тех, кто просит оказать господдержку в связи с коронавирусом и его экономическими последствиями. И очередь эта с каждым днем становится все длиннее.

МЕЖДУ ТЕМ

Правительство направит на поддержку бизнеса 1,4 триллиона рублей

Мишустин доложил Путину о мерах по борьбе с кризисом в экономике (подробности)