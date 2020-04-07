2020-04-07T17:57:24+03:00
Экономика

Фонд Росконгресс запустил ряд антикризисных проектов

Период турбулентности требует качественной аналитики, поиска новых возможностей и сохранения бизнеса
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2020 год разделится на две части: период мировой пандемии и последствия. Кризис мировой экономики почувствовали уже все: глобальные корпорации, малый и средний бизнес и граждане. Пандемия коронавируса обрушила привычный образ жизни миллионов людей. За несколько дней остановилось свободное перемещение людей, товаров и капитала по всему миру, предприниматели столкнулись с задачами по реорганизации бизнес-процессов.

«Главной своей задачей в текущих условиях мы посчитали сохранение ключевых компетенций Фонда. Нашли возможность задействовать наши ресурсы в других проектах, которые сегодня крайне востребованы нашей постоянной аудиторией. Период турбулентности требует качественной аналитики, поиска новых возможностей выживания и сохранения бизнеса. Я убежден, что объединив усилия, каждый день работая на развитие, оказывая помощь и содействие друг другу, мы преодолеем стоящие перед нами вызовы», – отметил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

На прошлой неделе Фонд Росконгресс провел онлайн-форум «Следующие 20 лет» с участием представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович и главного экономиста корпорации развития «ВЭБ.РФ» Андрея Клепача. Также совместно с компанией EY состоялась онлайн-конференция по мерам поддержки малого и среднего бизнеса «Бизнес: инструкция по выживанию».

На официальном сайте Фонда Росконгресс было запущено три антикризисные платформы:

- специальный портал «Антикризисный план. Мировые практики». Цель проекта – консолидация реализуемых мер поддержки бизнеса и населения в период распространения коронавируса, а также планов по восстановлению экономик после завершения пандемии;

- платформа B2B-маркетплейса RCBusiness для поддержки потребностей профессионалов в различных отраслях экономики и представления возможностей бизнеса широкому кругу российских и международных контактов;

- аналитическая онлайн-платформа о ситуации с COVID-19, на которой доступны исследования, аналитические обзоры и руководства по борьбе с COVID-19 от ведущих профильных организаций и институтов развития.

Совместно с Общероссийским народным фронтом Фонд выступил инициатором создания горячей линии по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет, попавшим в группу риска в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Горячая линия полностью организована на базе Фонда.

Социальная платформа Фонда Росконгресс - Фонд Инносоциум - осуществляет работу по привлечению партнеров в акции #мывместе и адресной помощи тем, кто в ней нуждается.

Всероссии скии конкурс социальных проектов для студентов «Инносоциум» в поддержку мер по борьбе с распространением коронавируснои инфекции при поддержке Фонда Росконгресс запустил всероссийский челлендж #СТУДЕНТДОМА. Конкурс совместно с Советом по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации впервые учредил номинацию «Бережем старших», которая направлена на поддержку граждан старшего поколения и реализацию проектов для сохранения и повышения их качества жизни в условиях чрезвычайной ситуации.

Справка

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных, общественных мероприятий и в области культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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