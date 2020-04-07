«Единая Россия»: помощь населению и медикам оказывать, пока пандемия не пойдет на спад

Расслабляться рано! 7 апреля председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел онлайн-совещание с руководством региональных волонтерских центров партии по борьбе с распространением коронавируса, где призвал продолжать активно оказывать поддержку населению до тех пор, пока распространение болезни не пойдет на спад

«Мы создали федеральный ситуационный центр, который ежедневно обрабатывает десятки тысяч звонков и организует работу более 80 тысяч волонтеров по всей России, - отметил Дмитрий Медведев. - Тысячи заявок на оказание адресной помощи выполняются в режиме реального времени. Добровольцы доставляют людям продукты питания и средства защиты, заботятся о пожилых, помогают семьям медработников, которые круглосуточно находятся в больницах».

Руководитель партии считает, что в целом стране удается не допустить резкого распространения болезни. Во многом благодаря самоотверженной работе врачей и медицинского персонала, которые круглосуточно готовы помогать пациентам бороться с инфекцией.

«Свои лучшие качества проявляют волонтеры, представители общественных организаций, предприниматели – все, кто по зову сердца откликнулся на беду, осознавая личную ответственность», - добавил Медведев, выразив им свою глубокую признательность.

Отдельное спасибо председатель партии сказал бизнесу, который активно включился в волонтерское движение.

«Президент озвучил целый комплекс мер по его поддержке, - напомнил Дмитрий Медведев о ценности бизнеса. - Из средств массовой информации мы получаем сообщения о том, что в регионах далеко не все услышали этот призыв. И мы понимаем, что такая ситуация недопустима. «Единая Россия» должна оказывать профессиональную юридическую помощь, мы об этом договаривались, всем категориям населения, а также предпринимателям».

За консультацией любой человек может обратиться в региональные волонтерские центры партии, а на федеральном уровне – в ситуационный центр.

Председатель партии подчеркнул, что среди приоритетов «Единой России» также защита прав граждан, которые находятся в непростых условиях, в том числе тех, кому грозит увольнение.

«Кризис есть кризис и зачастую такие решения принимаются, но где-то они не только не основаны на законе, они несправедливы. Наряду с адресной поддержкой важно защищать права граждан – трудовые права, право на получение мер государственной поддержки. С помощью экспертов Правозащитного центра партии мы усилим работу по этим направлениям», - отметил он.

Например, дефицит автотранспорта в работе с пациентами наблюдается даже в столице. Что уж говорить о других регионах!.. Поэтому «Единая Россия» направит по всей стране автомобили, которые можно использовать для доставки врачей на дом к пациентам, а также с работы и на работу.

«Мы, сокращая свои управленческие расходы, решили направить часть средств на закупку транспорта - по 2-3 единицы на каждый субъект – для того, чтобы эту нагрузку с транспортных хозяйств региональных департаментов здравоохранения снять», - сообщил на совещании с волонтерскими центрами секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В ходе обсуждения волонтёрские центры в регионах поделились своим опытом оказания помощи гражданам и врачей. В частности, Московское отделение партии договаривается с бизнесом об обеспечении медиков горячим питанием. В Нижнем Новгороде эта работа уже организована. В Республике Татарстан силами единороссов закуплено 20 аппаратов искусственной вентиляции легких. Партия обеспечивает волонтеров топливными картами, а также средствами индивидуальной защиты. Несколько десятков тысяч масок в разных регионах передано медицинским, социальным работникам, а также сотрудникам Почты России, МЧС и УВД.