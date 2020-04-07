МегаФон поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ

На платформе «МегаФон Образование» доступны уроки по математике, русскому языку и обществознанию. Преподаватели не просто читают лекции и рассказывают об алгоритмах решения заданий, но и объясняют, как правильно оформлять ответы и заполнять бланки. Ведь именно из-за ошибок в оформлении школьники часто теряют баллы.

В курсы по математике дополнительно включен разбор решений практических задач из открытого банка Федерального института педагогических измерений. Такой формат позволит повысить шансы на успешную сдачу экзамена.

Во время онлайн-курсов старшеклассники получают задания, правильность выполнения которых сразу могут проверить. Кстати, в 2019 году каждый третий ученик компании-разработчика курсов получил на ЕГЭ более 80 баллов.

-Дистанционные курсы помогут школьникам подготовиться к ЕГЭ и получить более высокие баллы. Особенно это актуально, когда продолжаются школьные каникулы, и готовиться нужно удаленно. Мы планируем активно развивать это направление, добавлять другие предметы, а также подключать новые форматы. В ближайшее время на платформе появятся занятия в формате вебинаров, которые обеспечат интерактивную связь учеников с преподавателями, – рассказал генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев. Бесплатный доступ к онлайн-курсам будет открыт до конца апреля.

На «МегаФон Образование» есть много полезного не только для 11-классников. Ученикам средних и старших классов доступны уроки математики для «прокачки» знаний и подготовки к олимпиадам. Студенты и молодые специалисты могут пройти курсы по IT, менеджменту, маркетингу и финансам. На платформе есть и специализированные курсы, востребованные у узкопрофильных специалистов.