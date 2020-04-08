Как в режиме самоизоляции стать миллионером, не выходя из дома

Это время можно провести нескучно, если, к примеру, принять участие в государственных лотереях. При этом можно получить не только положительные эмоции, но и возможность стать одним из лотерейных миллионеров.

10 лет онлайн-побед

Как же принять участие в лотереях, не переступая порог квартиры? Очень просто. Билеты можно купить онлайн в единственном в стране интернет-супермаркете – сайте stoloto.ru и в мобильном приложении.

Кстати, 12 апреля сайт отмечает свое десятилетие. За это время на stoloto.ru участники лотерей суммарно выиграли более 47 миллиардов рублей. 1237 победителей, купивших билеты онлайн, стали лотерейными миллионерами.

О популярности покупки билетов через сайт распространителя лотерей говорит статистика. За 10 лет в России 65% всех лотерейных билетов были приобретены онлайн. В среднем за последний месяц stoloto.ru ежедневно посещает 311 тысяч пользователей. На сайте можно не только покупать билеты, узнавать результаты розыгрышей и получать выигрыши. Здесь размещены правила лотерей, ответы на самые распространенные вопросы, а также истории победителей.

Выиграть в самоизоляции

В честь дня рождения сайта были снижены цены на быстрые лотереи. Теперь можно купить билет от 20 рублей и стать миллионером. Цены снижены на 6 лотерей: «Рапидо», «Рапидо 2.0», «12/24», «Топ-3», «Дуэль» и «Джокер». Тиражи каждой быстрой лотереи проводятся раз в 15 минут за исключением технических перерывов.

Принять в них участие очень просто. Достаточно зайти на сайт stoloto.ru, зарегистрироваться, указав номер своего телефона, выбрать лотерею, выбрать комбинацию и купить билет. Если не знаете, какую комбинацию выбрать, можно воспользоваться функцией «автоматическая ставка» - компьютер предложит вам случайные числа.

Кстати, купить на сайте можно не только быстрые, но и все тиражные лотереи. Всего их 18. Это и любимые телелотереи, такие как «Русское лото», «Жилищная лотерея». Билеты продаются предзаполненными, то есть с заранее сформированной случайным образом комбинацией. А розыгрыши транслируются по ТВ раз в неделю по воскресеньям. Также к тиражным лотереям относятся лотереи семейства «Гослото», розыгрыши которых проводятся каждый день. Комбинации в них нужно выбирать самостоятельно или же воспользовавшись функцией «автоматическая ставка». Обычно в этих лотереях разыгрываются крупные суперпризы. Например, в «Гослото «4 из 20» сейчас можно выиграть более 600 миллионов рублей.

Теперь вы знаете, чем заняться во время самоизоляции.

Если вдруг улыбнется удача и выпадет выигрыш, до 600 000 рублей можно перевести в кошелек. Но и для получения большей суммы не нужно нарушать самоизоляцию – обратиться за выигрышем можно в течение 3,5 лет.

Стратегия VS случай?

О том, что выиграть в лотерею можно онлайн, прекрасно знает Владимир Тюкалов из Пермского края. На своем примере он убедился, что можно купить билет, сидя на любимом диване, и стать миллионером. Даже дважды! Сначала он выиграл в лотерею «Зодиак» более 4,4 миллиона рублей. А через несколько месяцев ему снова повезло: билет «Гослото «5 из 36» принес 2,5 миллиона.

Фото: предоставлено Столото

— Когда я был в лотерейном центре в первый раз, то почувствовал, что скоро окажусь здесь снова. Так и случилось, мне повезло дважды. Бывает же такое! — вспоминает победитель. — Уверен, что приеду еще, но уже за «кругленькой» суммой.

Владимир считает, что разгадал секрет своей удачи. Он увеличивает шанс на победу и отмечает больше чисел в билете, то есть делает развернутую ставку.

А вот Александр Ямутин из Подмосковья считает, что повезти может только благодаря случайной комбинации. Однажды он ждал супругу в машине и решил купить билет лотереи «Рапидо». Выбрал числа наобум и через несколько минут стал миллионером. Сумма выигрыша – 1 262 085 рублей.

Фото: предоставлено Столото

— Я чуть сидя не подпрыгнул, когда сумму увидел, — смеется победитель. — Когда жена вернулась, мы поздравили друг друга с победой.

Эти деньги, кстати, новоиспеченный миллионер вложит в покупку собственной квартиры.

Как видите, чтобы стать миллионером, вовсе не обязательно выходить из дома. Попробуйте испытать свою удачу. Это отличный вариант, чем заняться на самоизоляции дома.