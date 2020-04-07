«Вирусные разводки»: В России появились новые способы мошенничества

Мошенники держат нос по ветру. Смотрят новости и ищут психологические крючки, на которые клюнет больше доверчивых граждан. Пока многие россияне сидят дома и в интернете, а некоторые еще и в недоплачиваемых отпусках, самое время поиграть на чувствах жадности и справедливости. Как отмечают эксперты, активность злоумышленников в Сети с началом нерабочих дней в России только усилилась.

РАЗВОД № 1

«Компенсация всем гражданам РФ - от 15 тысяч рублей»

Всем пенсионерам Москвы полагается 4 тысячи рублей, если будут сидеть дома. Эксперты предлагают выдать каждому россиянину по 10-15 тысяч рублей - в качестве компенсации за карантин. В Америке каждому гражданину США полагается еще больше - по $1200. Это реальные сообщения последних дней. Как тут не поверить в щедрость государства, когда на телефон приходит такое сообщение:

Срочная новость от "Госуслуг".

«Срочная новость для граждан российской федерации! Запустился новый портал объединенного Компенсационного Фонда. Данный портал выплачивает компенсации при наличии на то законных оснований. Гарантировано каждому гражданину РФ от 15.000 рублей и выше. Пройдите регистрацию прямо сейчас и получите деньги уже в течение 10 минут».

Подпись в конце: «С уважением портал ГосУслуги». Логотип очень похож на настоящий. Да, корявый язык. Да, есть орфографические ошибки. Да, не хватает запятых. Но с кем не бывает?! Чиновники же тоже люди, могут ошибаться. Ссылка ведет на сайт того самого компенсационного фонда. И здесь по косвенным признакам можно сразу же определить, что перед нами мошенники.

Объединенный компенсационный фонд.

1. Адрес сайта в браузере

В данном случае - это https://moneysend0501.buzz/okf_h542/

Согласитесь, официальная государственная организация, работающая в России, не может иметь столь странное доменное имя.

К примеру, вот сайт реального Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров (https://fedfond.ru/)

Сайт реального Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров.

Сайт реального Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров.

2. Легкость получения

Чтобы получить выплату, нужно лишь ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения. Для четкого определения получателя данных очень мало. Для проверки вводим заведомо ненастоящие имена (Раз Два Три) и невозможную дату рождения (29 февраля невисокосного года). Система для видимости делает пару попыток поиска и вуаля - мне причитается 127 тысяч рублей.

Получение выплаты.

Найдена выплата.

3. Предоплата

Стандартный развод такого рода - это предложение сначала заплатить, а потом получить больше. В данном случае компенсационный фонд просит оплатить госпошлину - 281 рубль. Но на этом фантазия мошенников не заканчивается. Затем под разными предлогами попавшимся на удочку предлагают платить дальше: «закрепительный платеж», «транзакционные издержки», «комиссия банковской системы» и т.д. До тех пор, пока новоиспеченный лох наконец не поймет, что своих денег он больше не получит.

Предоплата.

Мошенники предусмотрели онлайн оплату "компенсации".

СОВЕТЫ «КП»

- Никогда не открывайте ссылки, которые приходят к вам в смс или бесплатных мессенджерах. Там могут быть вирусы (компьютерные).

- Если уж очень хочется проверить, что внутри, забейте адрес ссылки в поисковик и почитайте отзывы. Многие лохотроны уже разоблачили. Искать лучше в режиме анонимайзера, чтобы в будущем вас не замучила таргетированная реклама таких же финансовых пирамид.

- Никогда не вводите данные банковской карты (особенно три цифры кода, расположенные на обратной стороне) на неизвестных ресурсах. Затем эти данные могут быть использованы, чтобы списать ваши деньги.

РАЗВОД № 2

«Газпром заплатит! Всем!»

Немало сообщений стало появляться и о том, что крупные компании помогут государству справиться с последствиями пандемии. Бизнес жертвует деньги на покупку медицинского оборудования и на поиски вакцины. А мошенники докручивают эту историю, делая ее сказочной.

Газпром обязали платить гражданам.

КРИПТО.

«Газпром обязали выплачивать гражданам от 255 тысяч рублей ежемесячно. Только до конца апреля!» Ну как не повестись на такую щедрую историю? По ссылке, на которую предлагает перейти реклама в социальной сети, оказывается сайт с логотипами Газпрома и Министерства энергетики России. Правда, почему-то с доменным расширением «com». Но кто ж смотрит на эти детали?!

Газпром разрешил обычным россиянам торговать газом.

«На данный момент российский газ становится самым востребованным на мировом рынке. Во всех странах мира стремительно растет спрос на его покупку. По этой причине мы решили увеличить объемы производства газа в 4 раза и привлечь людей со всей России в качестве инвесторов. Поскольку цены на газ сейчас быстро меняются, все, кто инвестирует в проекты Газпрома, получает в среднем по 800 - 8500 долларов дохода ежемесячно», - приводится на сайте якобы цитата председателя правления Газпрома Алексея Миллера.

Вложить деньги можно в амбициозные проекты: «Сила Сибири», «Северный поток» и даже «Турецкий поток». Прибыль обещают баснословную - от 25 до 44% в месяц. Почти как в МММ.

Прибыль обещают баснословную - от 25 до 44% в месяц. Почти как в МММ.

Чтобы получать выплаты, нужно лишь оставить имя и номер телефона в специальной форме и ждать звонка от консультанта. А дальше схема обмана проста. Консультант позвонит, распишет перед добродушным инвестором золотые горы и попросит положить деньги на виртуальный личный счет, на котором через 30 дней окажутся первые дивиденды. Но этого, естественно, никогда не произойдет.

Почему?

- Во-первых, чтобы стать акционером Газпрома, можно просто открыть брокерский счет в любом крупном банке и купить акции компании через мобильное приложение. Сейчас это просто и безопасно.

- Во-вторых, ни одна компания не может гарантировать, что инвестор получит гарантированную прибыль. Риски есть всегда, особенно сейчас - во время кризиса. И уж тем более никто не может гарантировать доход в 300 - 500% годовых.

- В-третьих, производство газа, наоборот, снижается - из-за теплой зимы и ограничений, связанных с пандемией. Поэтому легенда мошенников разваливается тут же - на проверке самых очевидных фактических данных.

Расчет мошенников сделан лишь на то, что человек, ослепленный баснословными прибылями, которые ему обещают в рекламе, отключит критическое мышление и поверит мошеннику на слово.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Олег Анисимов, разоблачитель финансовых пирамид, основатель портала «Вкладер»:

«Если кто-то неизвестный хочет вас обогатить, бегите от него»

- Какие особенности у нынешних мошенников?

- В последние дни поисковые системы просто пестрят объявлениями мошенников. Заходы самые разные, в том числе и коронавирусные. Я заметил две особенности. Во-первых, у них новая маркетинговая тактика. Они запускают максимальное количество рекламных баннеров. Часть из них блокируется из-за жалоб. Но часть достигает целевой аудитории. Во-вторых, нынешние лохотроны делаются буквально на коленке. Там безумные формулировки и везде расставлены маячки, по которым разумный человек безошибочно определит, что это развод.

- Зачем так делать?

- Казалось бы, и правда зачем?! Но здесь все просто объясняется. Мошенники хотят отсечь вменяемых людей уже на старте. Тех, у кого есть хоть какое-то критическое мышление. Потому что преступники тоже считают бизнес-план. Зачем тратить кучу времени на обзвон сотен людей, которые быстро раскусят, что их обманывают? Лучше позвонить нескольким наивным простакам, которые поверят в сказки и переведут деньги.

- Как безошибочно определить, что перед нами мошенники? Они ведь часто хорошо маскируются…

- Главный маячок всегда один. Если кто-то неизвестный желает вас обогатить, бегите от него. Он точно пытаются вас обмануть. А крупные компании если и собирают деньги с инвесторов, то делают это через биржевые инструменты и крупные фонды, а не с помощью рекламы в интернете.

РАЗВОД № 3

«Отменили рейс? Мы вернем деньги!»

Еще одна из новых легенд - возврат средств за отмененные перелеты. Если еще недавно преступники представлялись «сотрудниками службы безопасности банка», а теперь в ход пошли «сотрудники отдела компенсаций авиакомпании».

- Мошенники всегда ищут повод, чтобы человек им поверил. В частности, пользуются напряженной ситуацией и тем, что люди сидят дома и варятся в негативном информационном поле, - говорит Андрей Паранич, глава Ассоциации развития финансовой грамотности. - Наш мониторинг показывает, что участились случаи, когда людям звонят, представляются сотрудниками авиакомпаний и предлагают вернуть деньги за утраченный билет.

Дальше схема стандартная. Мошенники задают наводящие вопросы, изображая реальный колл-центр авиакомпании, обнадеживают человека, а потом просят раскрыть данные банковской карты, чтобы якобы перечислить туда деньги. Естественно, после этого человек может попрощаться со всеми сбережениями.

- Скорее всего, мошенники ищут потенциальных жертв в социальных сетях, - говорит Андрей Паранич. - К примеру, кто-то мог написать, что у него пропал отпуск, потому что та или иная авиакомпания отменила рейс. Или что человек столкнулся с тем, что ему долго не возвращают деньги. Этого более чем достаточно для мошенника. Важно обращать внимание на свое поведение в социальных сетях и не делиться там информацией, которой могут воспользоваться злоумышленники.

По словам эксперта, социальная инженерия опасна именно тем, что человек самостоятельно передает мошеннику все данные о своей карте. Доказать, что вас действительно обманули, потом будет невозможно.

ОФИЦИАЛЬНО

Центробанк предостерегает (http://cbr.ru/press/event/?id=6620):

«Тема вируса может эксплуатироваться мошенниками на всем протяжении пандемии»

«Преступники активно используют тему коронавирусной инфекции (COVID-19). К примеру, мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. Все сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет.

Преступники также рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты. Для того чтобы выманить у граждан данные банковских карт и убедить человека открыть вложение или перейти по ссылкам на зараженные сайты, они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций (Минздрав, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения и другие). Всплески аналогичных атак фиксируются и в других государствах.

Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты, пароли из СМС-сообщений, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать. Тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на всем протяжении пандемии. При этом не исключено появление новых приемов введения граждан в заблуждение».