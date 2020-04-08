Анекдоты: Верблюд может две недели не пить. Уважаю
Объявление:
«Внимание! Потерялся сын начальника Ухрюпинской налоговой инспекции: мальчик 12 лет, особые приметы - подполковник».
* * *
В Одессе:
- Сема, вы со своей Розочкой счастливы?
- А куда деваться?
* * *
Ария Мистера Икс: «Всегда быть в маске -
судьба моя!»
А он что-то знал!..
* * *
- А я когда был маленьким, уже тогда был очень умным! В 8 месяцев я уже умел ходить!
- И ты называешь это умным? Я, например, до четырех лет давал себя только на руках носить!
* * *
- Здравствуйте. Инспектор Сидоров. Это операция «Трезвый водитель».
- Вот трезвых и тормозите! Я-то тут при чем?
* * *
Шутка из интернета.
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Самый короткий сюжет с трагическим концом:
- Дорогой, тебе не кажется, что я немного поправилась?
- Да...
ИСТОЧНИК KP.RU