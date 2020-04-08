Анекдоты: Верблюд может две недели не пить. Уважаю

Объявление:

«Внимание! Потерялся сын начальника Ухрюпинской налоговой инспекции: мальчик 12 лет, особые приметы - подполковник».

* * *

В Одессе:

- Сема, вы со своей Розочкой счастливы?

- А куда деваться?

* * *

Ария Мистера Икс: «Всегда быть в маске -

судьба моя!»

А он что-то знал!..

* * *

- А я когда был маленьким, уже тогда был очень умным! В 8 месяцев я уже умел ходить!

- И ты называешь это умным? Я, например, до четырех лет давал себя только на руках носить!

* * *

- Здравствуйте. Инспектор Сидоров. Это операция «Трезвый водитель».

- Вот трезвых и тормозите! Я-то тут при чем?

* * *

Шутка из интернета.

* * *

Самый короткий сюжет с трагическим концом:

- Дорогой, тебе не кажется, что я немного поправилась?

- Да...