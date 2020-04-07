2020-04-07T20:28:42+03:00
В мире

Мисс Англия вернулась в Британию, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом

Бхаша Мукерджи решила вернуться к работе врачом
Арина СУВОРОВА
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Мисс Англия Бхаша Мукерджи вернулась к профессии медика на период пандемии.Мисс Англия Бхаша Мукерджи вернулась к профессии медика на период пандемии.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Напряженная ситуация с мировой пандемией коронавирусной инфекции не оставляет никого равнодушным. Бхаша Мукерджи, выигравшая в конкурсе красоты в 2019 году, прервала свою поездку в рамках благотворительного турне и вернулась домой, в Британию. 24-летняя красавица решила вновь заняться медициной, чтобы помочь своей стране в борьбе с эпидемией коронавируса.

После победы в декабре прошлого года в конкурсе красоты, Мукерджи решила сделать небольшой перерыв в своей врачебной практике. Несколько благотворительных фондов предложили ей стать послом доброй воли и отправиться с гуманитарной миссией в ряд стран.

- Я должна была посетить Африку, Турцию, Индию, Пакистан и еще несколько азиатских стран, - рассказывает Мукерджи.

Но в начале марта, когда мисс Англия была в Индии, девушка стала получать все больше сообщений от своих коллег-медиков, которые рассказывали об ухудшающейся ситуации с коронавирусом в Британии. Бхаша связалась с руководством клиники в Бостоне, где она работала, и заявила, что готова вернуться.

Девушка сказала журналистам, что считает неправильным продолжать благотворительное турне в то время, пока люди во всем мире умирают от коронавируса, а ее коллеги работают днями напролет.

- Весь мир сейчас следит за врачами, и я хотела быть рядом с ними. Ведь я знаю, что могу помочь, - сказала мисс Англия. - Для меня нет важней миссии, как помочь Англии в трудную минуту.

После возвращения из Калькутты Бхаши Мукерджи отправили на двухнедельный карантин, который полагается для всех граждан, вернувшихся из за рубежа. Как только этот срок закончится, она приступит к работе.

На сегодня количество заболевших в Соединенном Королевстве достигло 51608 человек. Жертвами COVID-2019 стали 5373 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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