«Россети» обеспечат электроэнергией модульные госпитали

В ближайшие дни в восьми центрах будут смонтированы оборудование и медицинская техника. Энергетики уже подключили шесть площадок в Нижнем Новгороде, Волгограде, Оренбурге, Смоленске, Калининграде и Ростове-на-Дону. На этой неделе они завершат работы в Московской области и Санкт-Петербурге.

- «Россети» в кратчайшие сроки выполняют необходимый объем работ для обеспечения электричеством медицинских учреждений. Когда речь идет о здоровье людей, счет идет даже не на дни, а на часы, поэтому работаем с опережением графиков. Электроснабжение всей социально значимой инфраструктуры сегодня находится на особом контроле, - сообщил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Заместитель министра обороны Тимур Иванов поблагодарил сотрудников «Россетей» за высокий профессионализм и оперативное реагирование. По его словам, «уже через час после обращения энергетики прибыли на объект в готовности приступить к работе».

Рассчитанные на 60–100 койкомест медицинские центры войдут в инфраструктуру действующих госпиталей. По окончании пандемии их услугами смогут воспользоваться военнослужащие и гражданские - в центрах будут работать кабинеты ультразвуковой и рентгенодиагностики, компьютерной томографии.

КСТАТИ

С 23 марта по приказу Павла Ливинского «Россети» взяли на особый контроль надежность и бесперебойность энергоснабжения ключевых объектов социальной инфраструктуры, прежде всего, медицинские учреждения, центры приема обращений граждан, объекты, обеспечивающие предоставление госуслуг и доступа к сети Интернет. Под особым вниманием энергетиков также организации, которые предоставляют онлайн-услуги, и транспортно-логистические центры.