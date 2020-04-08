2020-04-08T08:52:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Германии, последние новости на 8 апреля 2020: бизнес реорганизует свою работу, а Lufthansa сокращает парк самолетов

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Германии на 8 апреля 2020 года
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Коронавирус в Германии, последние новости на 8 апреля 2020: бизнес реорганизует свою работу, а Lufthansa сокращает парк самолетовКоронавирус в Германии, последние новости на 8 апреля 2020: бизнес реорганизует свою работу, а Lufthansa сокращает парк самолетовФото: Екатерина САЛТЫКОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Германии по данным на утро среды, 8 апреля 2020 года, составляет 105 604 человека – об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. От коронавирусной инфекции за сутки скончались 225 человек, теперь общее количество умерших в стране составляет 1905 человек. Но заметно выросло и количество выздоровевших – теперь их число составляет 36 081 человек.

Пандемия коронавируса не только оказывает большое влияние на экономику в текущий момент – она может изменить корпоративный ландшафт навсегда. Карантин действует как катализатор – компаниям, которые могли потратить годы на завершение необходимой, но иногда очень трудной реорганизации своих бизнес-моделей, больше нет времени. В некоторых компаниях коронавирусный кризис становится удачным объяснением для ускорения изменений.

По мнению специалистов, коронавирус может уничтожить около 3500 филиалов и компаний до 2025 года. Значительно сократится и количество точек соприкосновения с клиентами, а институты поймут, что им нужно меньше отделений, чем казалось.

Немецкая авиакомпания Lufthansa впервые в истории компании сокращает свой парк. Будет отменено до 80 самолетов, а Germanwings и вовсе прекратит работу. Ведущая группа авиакомпаний в Европе больше не прогнозирует такой большой спрос, какой был до пандемии коронавируса. Авиакомпания сократит около 10 процентов своей общей вместимости.

Примечательно, что авиакомпания не ожидает быстрого восстановления, как во время предыдущих кризисов в авиационной отрасли, например, после террористических атак 11 сентября 2001 года. Около 700 из примерно 760 самолетов в настоящее время не работают из-за отсутствия заказов из-за глобальных ограничений на поездки. Аэропорт Франкфурта недавно сообщил о снижении количества пассажиров на 95 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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