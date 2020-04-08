2020-04-08T08:52:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Франции, последние новости на 8 апреля 2020: умерли уже более 10 тысяч человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Франции на 8 апреля 2020 года
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Коронавирус во Франции, последние новости на 8 апреля 2020: умерли уже более 10 тысяч человекКоронавирус во Франции, последние новости на 8 апреля 2020: умерли уже более 10 тысяч человекФото: Анатолий ЖДАНОВ
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По данным на утро среды, 8 апреля 2020 года, во Франции больны коронавирусом 110 049 человек, 10 328 человек умерли, 19 516 выздоровели. Об этом сообщается на сайте Университета Джона Хопкинса.

Министр труда Мюриель Пенико объявила во вторник, что частично безработными из-за пандемии коронавируса стали 5,8 миллионов сотрудников – это каждый четвертый в частном секторе. Их поддержка обойдется государственному бюджету в 19,6 миллиардов евро за три месяца. Еще в начале апреля использование частичной активности запрашивали 337 тысяч компаний, а 6 апреля их количество выросло до 544 тысяч.

- Около половины всей экономики находится в упадке, - добавила Мюриэль Пенико.

Мэр Парижа Анна Идальго и префект полиции Дидье Лаллем объявили во вторник утром о запрете какой-либо отдельной спортивной деятельности в столице в промежуток времени с 10:00 до 19:00. Новые правила начнут действовать со среды, 8 апреля 2020 года.

Во Франции производители текстильных масок ускоряют темпы. Дело в том, что сразу в нескольких муниципалитетах ношение маски становится обязательным – за выход из дома без маски грозит ощутимый штраф. Поэтому французские производители, перешедшие на изготовление текстильных масок, открывают свои производственные цеха для удовлетворения спроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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