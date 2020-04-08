2020-04-08T02:56:52+03:00
Звезды

Анна Семенович показала в Инстаграме, как бреет налысо своего любимого мужчину

40-летняя певица впервые засветила избранника в соцсети
Ирина СУХАНОВА
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Анна Семенович впервые показала любимого. Фото: Инстаграм.Анна Семенович впервые показала любимого. Фото: Инстаграм.
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На карантине звезды от скуки совершают самые безумные поступки. Вот и Анна Семенович в Инстаграме продемонстрировала, как она бреет налысо своего любимого мужчину. 40-летняя певица лишила избранника волос с помощью машинки и при этом засняла весь процесс на видео. Ролик певица опубликовала в Инстаграме, заявив, что теперь у нее есть лысый мужчина, и она совершенно счастлива.

Бритье пришлось очень кстати – как известно, парикмахерские в Москве закрыты на карантин. Так что многим знаменитостям в эти дни пришлось осваивать профессию парикмахера и приводить свои головы в порядок самостоятельно.

- Теперь у меня есть все: и лысый мужчина, и новая профессия! Главное - не грустить на домашке, - оптимистично сообщила Анна в Инстаграме.

Пока певица орудовала машинкой, избранник звезды покорно терпел. Фото: Инстаграм.

Пока певица орудовала машинкой, избранник звезды покорно терпел. Фото: Инстаграм.

К слову, певица впервые показала в соцсетях своего любимого мужчину – хоть и с затылка. До сих пор Семенович не светила жениха в соцсетях, предпочитая, по примеру балерины Анастасии Волочковой, «оставить что-то личное для себя». Известно, что избранник звезды на семь лет ее младше. Но, похоже, разница в возрасте нисколько не смущает пару. Во время карантина Анна призналась, что стала чаще задумываться о семье и уже готова нарожать детишек.

- Я стала какой-то суеверной, поэтому пока это тайна. Но хочу сказать одно, он моложе меня на семь лет. Мы вместе около года. Только сейчас я поняла, что хочу стать мамой. Еще года три назад думала, потусуюсь, - рассказывала Семенович в одном из интервью.

В своей просторной московской квартире Анна самоизолировалась сразу с двумя мужчинами – со своим женихом и со своим младшим братом. Певица решила, что так им будет веселее проводить дни на карантине. Судя по всему, весь процесс бритья головы бойфренда Семенович снимал на камеру ее младший брат Кирилл. На карантине троица действительно не скучает и придумывает себе новые поводы для развлечения.

Сидя дома, Анна решила заняться самообразованием: она изучает английский по скайпу. Певица ежедневно выделяет на занятия не меньше часа, усердно штудируя неправильные глаголы. Заниматься дистанционно ей так понравилось, что она решила продолжить уроки и после карантина.

Кстати, шикарную квартиру, в которой Семенович самоизолировалась вместе с нынешним бойфрендом, ей подарил бывший возлюбленный. Экс-"Блестящая" несколько лет встречалась с банкиром Иваном Станкевичем, дело шло к свадьбе. Но затем они все-таки расстались. В благодарность за проведенные вместе годы банкир подарил артистке просторную квартиру в элитном доме в центре столицы.

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Теперь у меня есть все: и лысый мужчина и новая профессия! Главное не грустить на домашке #сидимдома #стрижка #лысыйикрутой #аннасеменович #позитивщики
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ИСТОЧНИК KP.RU

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