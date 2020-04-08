Вирусолог Павел Волчков: «Лучше посидеть дома и потерпеть, чем ослабить карантин и растянуть его потом еще на три месяца»

В связи с пандемией людей волнует примерно одно и то же. Что делается, чтобы предотвратить пик заражений. Почему пожилые люди наиболее восприимчивы к атакам инфекции. Долго ли ждать нам «амнистии». И почему нельзя открыть хотя бы парикмахерские.

На эти и другие вопросы в эфире телеканала «Россия-24» ответил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог и иммунолог Павел Волчков.

Публикуем основные тезисы из этого интервью.

«МЫ СТРЕМИМСЯ К НУЛЮ»

«Главная цель сейчас - добиться, чтобы количество инфицированных пошло на спад. И чтобы в день, наконец, прирастало ноль человек. Для этого и нужны карантинные меры. Если целую неделю прироста не будет, их можно будет немного ослабить. И все свое внимание сосредоточить на границах с другими странами».

«ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР - НЕ НАШ МЕТОД»

«Любая страна вправе поступать так, как хочет. Но я бы не рекомендовал отменять карантин, пока инфекцию не локализуют. Любые послабления чреваты возобновлением роста зараженных. В каких-то государствах власти могут поддаться давлению со стороны частных компаний и бизнеса... Но после этого, поверьте, карантин придется растянуть на еще больший срок. И вместо одного месяца станет три. Нужно сейчас сконцентрировать все свои действия, которые носят предупредительный характер. Нужно потерпеть. Только так мы сможем локализовать инфекцию. Нужен тот самый ноль, к которому мы стремимся. И я бы не ставил в пример Чехию, где, говорят, даже рестораны открыты. Там сейчас смертей от коронавируса больше, чем от ДТП. Нельзя пускать ситуацию на самотек и мыслить так - кто выживет, тот выживет... Нужно действовать на опережение и использовать превентивный подход (знакомый нам еще с советских времен). Остановить распространение инфекции, не дожидаясь пика».

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.Фото: Личный архив

ЧТО ТАКОЕ ПИК

«Это когда огромное количество людей инфицировано одновременно. При этом каждый десятый из нас очень тяжело переносит инфекцию. И таких пациентов следует помещать в реанимацию. А где мы возьмем столько мест? Нужно как-то растянуть количество таких тяжелых пациентов, поступающих в больницы. Для того и ввели карантинные меры...»

О ГЛОБАЛИЗАЦИИ

«Мы давно живем в эпоху эпидемий. Они периодически случаются с человечеством. И временной отрезок между ними постепенно сокращается. Потому что мы стали очень мобильными. Постоянно куда-то летим. Города и страны практически все доступны (до недавнего времени, конечно). И все это накладывает свой отпечаток. Мы сейчас полностью пересматриваем стратегию борьбы с инфекциями. Потому как пандемия наносит колоссальный ущерб. И человеческий, и экономический. И любой другой. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) публикует различные рекомендации и советует, как странам действовать дальше. Именно сейчас».

ПОЧЕМУ ТАКОЙ АЖИОТАЖ

«Многие приводят в пример различные другие болезни. Например, грипп. От которого тоже люди умирают. И почему-то не закрывают границы. А тут какой-то коронавирус и такой ажиотаж. На самом деле, этот самый вирус сам по себе новый. И мы, вирусологи, считаем его очень опасным. Потому что у людей нет иммунной защиты от него».

О ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТАХ

«Категория людей, первой попадающая в зону риска, - это люди в возрасте. Нужно защищать это поколение прежде всего. У стариков, кстати, много клеток иммунной памяти к тем инфекциям, которые они пережили. Но тут дело в другом. Во-первых, большое количество хронических заболеваний, которые приводят к серьезным осложнениям. И во-вторых, у людей старшего поколения есть рецептор, за который якобы коронавирус и цепляется. Это точно еще не доказано. Но в теории такая версия существует».