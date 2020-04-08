2020-04-08T17:27:41+03:00
Экономика

Пособие по безработице в 2020 году: как получить семьям, где родители потеряли работу

В России в 2020 году вводятся новые пособия по безработице для семей с детьми
Влад СМЕРТИН
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Во время селекторного совещания с губернаторами Владимир Путин объявил о новых пособиях семьям с детьми, где родители потеряли работу. В такой ситуации государство поможет, выплачивая по 3 тысячи рублей ежемесячно в 2020 году.

Важные детали, касающиеся новых выплат:

- деньги выплачиваются сверх пособия по безработице и других выплат на детей

- срок действия этой меры поддержки – 3 месяца

- выплаты оформляются исходя из расчета 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Что касается пособия по безработице как такового, то и тут для россиян есть приятные новости. Если человек обратился в службу занятости после 1 марта, ему автоматически назначают пособие по верхней планке. Она, напомним, была недавно повышена решением президента до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), и составляет сейчас 12 130 рублей.

Президент особо подчеркнул, что необходимо организовать работу с людьми так, чтобы они могли оформить пособие дистанционно.

Кроме того, президент напомнил, что подписал указ о дополнительных выплатах семьям, имеющим право на материнский капитал. Это мера поддержки, объявленная во время прошлого обращения президенту к гражданам. Начиная с апреля семьи с семьями до трех лет включительно начнут получать по 5 тысяч рублей на каждого малыша. Такие выплаты положены им в течение трех месяцев.

Кроме того, чиновники правительства подсуетились и готовы запустить новые выплаты на детей от 3 до 7 лет. Планировалось, что они стартуют в июле, но все должно быть готово к июню.

Этих выплат также коснулись изменения.

- Когда предлагал это решение в Послании, речь шла о так называемом критерии нуждаемости, то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты. Но сейчас, когда текущие доходы у многих «просели», нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам, - сказал Владимир Путин.

Теперь круг получателей выплаты расширится. Они положены тем, кто потерял работу. Без такого решения семьи оказывались в парадоксальном положении: по документам доход нормальный, а по факту – он исчез.

ИСТОЧНИК KP.RU

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