Коронавирус в Германии, последние новости на 9 апреля 2020: число умерших превысило 2000 человек

Количество зараженных коронавирусом в Германии по данным на утро четверга, 9 апреля 2020 года, составляет 110 698 человек – об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Общее количество людей, скончавшихся от коронавирусной инфекции в Германии, достигло 2192 – за сутки умерло 287 человек. Количество выздоровевших на данный момент составляет 36 081 человек.

Комиссия ЕС считает, что запрет на въезд в Европейский Союз должен быть продлен до 15 мая 2020 года. Соответствующее предложение внесли в среду, 8 апреля 2020 года, власти Брюсселя. Ранее, чтобы обуздать пандемию коронавируса, все страны Евросоюза, кроме Ирландии, Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейна и Исландии, договорились в середине марта ограничить поездки в ЕС на 30 дней. Исключения делаются лишь для врачей, медсестер, дипломатов и репатриантов. Теперь стало ясно – чтобы эта мера была эффективной, понадобится больше времени.

В Германии налаживаются воздушные перевозки защитной одежды и масок из Китая. Каждый день самолет, вмещающий 25 тонн грузов, готов вылетать в Шанхай за товаром. К тому же, есть и другие варианты транспортировки, но уже через министерство обороны.

Средства защиты для медицинского персонала – в первую очередь, респираторы и костюмы – сейчас в дефиците во всем мире. Лидер по их производству – именно Китай. Поэтому правительство Германии начало централизованные закупки, чтобы в дальнейшем распространять средства защиты среди медицинских работников, больниц и домов престарелых.